Calciomercato Roma, continua la sfida al Milan: “Giocherà in Italia”

Calciomercato Roma, continua la sfida tra Pinto e i rossoneri per i rinforzi in vista della prossima stagione. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Tanti i nomi fin qui emersi nel corso di questa prima parentesi di una campagna acquisti che ha ancora tanto da offrire e dalla quale potrebbero arrivare non poche indicazioni circa gli aneliti, le possibilità e le intenzioni dei club in vista di un campionato nemmeno così lontano rispetto a quanto si possa pensare. Fin qui abbiamo assistito ad un serio e attento modus operandi da parte di Pinto e colleghi, le cui attenzioni principali sono stati in questi circa 30 giorni successivi alla chiosa della stagione alle questioni in uscita.

Queste ultime non hanno però impedito di soffermarsi sui tanti altri aspetti assumenti un sapore prioritario in casa Roma, laddove si sono registrati i primi due acquisti ufficiali nelle scorse settimane, in attesa di novità ed evoluzioni su un fronte in entrata che continua ad essere in continuo dinamismo e soggetto a possibili e immediate novità. I nomi più caldi, ad oggi, oltre alla coppia difensiva proveniente dal Leeds e rappresentata da Kristensen e Llorente, sono Scamacca e Frattesi.

Calciomercato Roma

I due ex Roma rappresentano certamente obiettivi importanti per la Roma, consapevole di dover fare attente valutazioni in attacco, reduce da un’annata tutt’altro che prolifica, oltre che in un centrocampo che, Aouar a parte, non disdegnerebbe in alcun modo le qualità eventualmente garantite da un elemento come il 16 di Dionisi. Oltre alla crescita nella Capitale e una fase di slancio ulteriore al Sassuolo, Gianluca e Davide sono accomunati anche da un altro aspetto, divenuto ad oggi una sorta di filo rosso della campagna acquisti.

Insieme a Morata, infatti, essi rappresentano alcuni degli obiettivi comuni a Roma e Milan, in questa fase ambedue sulle tracce anche di Adama Traorè, prossimo alla scadenza contrattuale con il Wolverhampton e finito nel mirino dei due top club di Serie A. Sul gigante scuola Barcellona sono arrivate ulteriori evoluzioni da parte di Gianluca Di Marzio. A detta dell’esperto di Sky Sport, Mendes sta offrendo Traoré e Milan e Roma sono le società che hanno manifestato maggiore convinzione: Pioli lo considera un’ottima alterativa sulla fascia. Anche la Roma è molto interessata, alla luce di un interesse per giocatori con queste caratteristiche da consegnare a Mourinho per il prossimo campionato. Un futuro in Italia, ad oggi, sembra sempre più probabile.