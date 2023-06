Calciomercato Roma, nuovo avviso del Milan: vogliono il centrocampista

Calciomercato Roma, contatti Milan e rinforzo a centrocampo dalla Serie A. Ecco cosa sta succedendo.

I giallorossi si sono distinti fin qui per un mese di giugno certamente non poco attento o inoperoso. Sin dalle battute immediatamente successive alla vittoria con lo Spezia, Tiago Pinto e colleghi hanno cercato di seguire una strada che permettesse di affrontare degnamente le diverse esigenze del club, intavolando e proseguendo trattative legate sia alle entrate che alle uscite.

In questi 29 giorni, diversi esuberi hanno lasciato la Capitale (o sono vicinissimi dal farlo), facendo in questo modo spazio per chi, dopo Aouar e Ndicka, potrebbe prossimamente raggiungere José Mourinho in quel di Trigoria. I nomi monitorati continuano ad essere numerosi e ad abbracciare plurimi reparti, alla luce delle diverse defezioni palesate dalla squadra e dall’ormai acquisita consapevolezza da parte degli addetti ai lavori a consegnare quel famoso ‘di più’ richiesto dal mister portoghese subito dopo la finale persa con il Siviglia.

Un surplus che non interessa solamente il calciomercato ma che passerà certamente anche dallo status che la squadra avrà dopo quella che si appresta ad essere la terza campagna acquisti di connivenza tra Tiago e José.

Calciomercato Roma, il Milan pensa a Dominguez per il centrocampo

I nomi, come dicevamo, sono numerosi e hanno permesso fin qui di assistere anche ad un affascinante serie di duelli di mercato che parrebbero aver interessato soprattutto il Milan. L’esempio recentissimo di Loftus-Cheek, arrivato a Milano in queste ore, va sicuramente in questa direzione, dopo gli interessamenti primaverili della Roma per il centrocampista quasi ex Chelsea.

Ancora più calzanti, poi, i nomi di Frattesi, Morata o Scamacca, al centro di attenzioni e trattative che hanno catalizzato, con ingerenze anche di Juventus o Inter, un vero e proprio Milan-Roma in questa parentesi di mercato, destinata a interessare anche l’esterno Adama Traoré. Oltre al gigante ex Barcellona, infine, si aggiunga un nome accostato non poche volte ai giallorossi in queste settimane e rappresentante uno dei tanti profili che ai piani alti di Trigoria avrebbero individuato per provare a rinforzare il centrocampo.

Ci riferiamo a Nico Dominguez, in scadenza contrattuale con il Bologna nel 2024 e attualmente in una fase di stallo con il club felsineo, a causa di una divergenza di vedute circa il ritocco di un ingaggio ad oggi inferiore al milione di euro. Ricordando anche di alcuni apprezzamenti degli emiliani per alcuni giocatori della Roma come Bove o Karsdorp, si evidenzi come sulla strada che potrebbe portare l’argentino nella Capitale si è inserito proprio il club di Via Aldo Rossi.

Come riferisce Gianluca Di Marzio, i rossoneri avrebbero infatti in lui individuato il profilo ideale per il ruolo di playmaker, acuendo le disponibilità e le qualità del centrocampo di Pioli. Ci sono stati alcuni contatti ma, indipendentemente dal suo esito, lo scenario è ben lungi da una vera e propria conclusione.