Cambio d’agente e clausola da 25 milioni: colpaccio Roma in Serie A

La Roma continua a scandagliare il mercato alla ricerca di un bomber affidabile da regalare a Mourinho. Nuovo nome seguito da Pinto.

La Roma ha già provveduto a potenziare il centrocampo e la difesa. Il prossimo passo consisterà adesso nel regalare a José Mourinho un centravanti capace di colmare l’assenza lasciata da Tammy Abraham che, a causa del trauma distorsivo rimediato nell’ultima gara di campionato, sarà costretto a restare per oltre 9 mesi ai box.

Una tegola inaspettata per il club, obbligato a questo punto ad intervenire e prendere un attaccante di livello internazionale. Diversi i profili seguiti dal direttore generale Tiago Pinto, che vorrebbe risolvere la pratica prima dell’inizio del raduno estivo. Il preferito del manager e di Mou rimane Gianluca Scamacca, reduce da una stagione complicata al West Ham tra pochi gol (3 in Premier), tante panchine ed infortuni fisici costanti.

L’ex Sassuolo ha fatto sapere di gradire molto il ritorno nella città Eterna ma l’accordo con gli Hammers resta distante. Da qui la necessità di battere piste alternative ed avere pronto un piano B, da seguire nel caso in cui dovesse saltare l’operazione relativa a Scamacca. Alvaro Morata, nonostante l’imminente rinnovo fino al 2026, non è ritenuto imprescindibile dall’Atletico Madrid che necessita di incamerare fondi freschi per esaudire le richieste di Diego Simeone. Viva anche la pista che conduce a M’Bala Nzola intenzionato a lasciare lo Spezia dopo la retrocessione dei bianconeri.

Roma, Pinto ha messo nel mirino Dia

Ma non finisce qua. La Roma infatti, stando a quanto riportato nell’edizione odierna de ‘Il Corriere dello Sport’, ha messo nel mirino Boulaye Dia autore di 16 gol e 6 assist in 33 apparizioni con la maglia della Salernitana. I granata lo hanno riscattato, versando nelle casse del Villarreal i 12 milioni pattuiti nella scorsa settimana, e nelle prossime settimane lo venderanno a chi pagherà i 25 milioni previsti dalla clausola rescissoria.

La Roma è in piena corsa per Dia (che ha cambiato agente) ma, nell’occasione, dovrà guardarsi da una folta concorrenza composta dalla Fiorentina, dalla Lazio, dall’Inter e dal Napoli. Occhio, inoltre, al pressing del West Ham e del Nottingham Forest. La Salernitana attende di ricevere offerte concrete e, intanto, ha individuato il perfetto sostituto di Dia: si tratta proprio di Nzola, che il direttore sportivo Morgan De Sanctis proverà a prendere con la formula del prestito e diritto di riscatto. Il casting è in corso. Sono giorni di riflessione per Pinto.