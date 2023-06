FIGC, ribaltone UFFICIALE: votazioni e nuovo presidente

Ufficiale, votazioni e nuovo presidente: in FIGC il cambio è ufficiale. Ecco chi guiderà il dipartimento nelle prossime stagioni

L’anno del Mondiale, che inizierà il prossimo 20 luglio con l’Italia di Milena Bertolini che al debutto giocherà contro l’Argentina, il 24. Sabato le azzurre giocheranno l’ultima amichevole – a Ferrara contro il Marocco – prima della partenza verso l’Australia e la Nuova Zelanda. E intanto, ai vertici, c’è un cambio importante.

Sì, oggi, è stata eletta Federica Cappelletti a guidare la Divisione Seria A femminile professionistica. Unica candidata, prende il posto di Ludovica Mantovani, che negli ultimi anni ha guidato il movimento verso il professionismo conquistato la scorsa estate. E la Roma di Alessandro Spugna si può fregiare di aver vinto il primo scudetto da quando il calcio femminile è diventata una vera e propria professione. “Il Consiglio Direttivo – si legge nella nota della federazione – sarà formato da Stefano Braghin, Alessandro Terzi ed Elena Turra (che ricoprirà anche il ruolo di vice-presidente), questi i consiglieri nominati in rappresentanza delle società, mentre non essendo pervenuta nessuna candidatura rimane per il momento vacante il posto di consigliere indipendente”. Federica Cappelletti è la moglie dell’indimenticato Paolo Rossi.

Ufficiale, ecco il nuovo presidente FIGC

“Ringrazio il presidente Gravina, la Federazione e tutti i club per il sostegno. Ci tengo a ringraziare anche Ludovica Mantovani, che stimo molto, per aver guidato la Divisione con amore, dedizione e professionalità. Avendo vissuto con il calcio in casa per molti anni, ho sentito la voglia di fare qualcosa per il movimento. Ho già condiviso i punti del mio programma, che si baserà in particolare su sostenibilità, valorizzazione dei vivai, relazioni istituzionali e comunicazione. Solo il gioco di squadra porta risultati importanti: voglio ascoltare e conoscere a fondo il sistema per poi, con il sostegno delle società, prendere le decisioni e ottenere grandi risultati. Spero di onorare al meglio questo incarico”.

Queste invece le prime parole del nuovo presidente, che avrà il non facile compito di tenere acceso e vivo l’amore verso il calcio femminile che, dal Mondiale in Francia, nel nostro Paese è praticamente esploso. Sarebbe importante, nella prossima massima competizione, riuscire a fare un ottimo risultato così da essere ancora maggiormente da traino.