I bianconeri l’hanno mollato, ora tocca alla Roma

Calciomercato Roma, i bianconeri lo hanno mollato e cambiano obiettivo in Serie A: nel mirino desso c’è un difensore giallorosso. Che è in uscita

Pinto forse si aspettava un’accelerazione. Magari anche prima immaginava il gm giallorosso. Ma messi quasi a posto i conti del Fair Play Finanziario, con le uscite che il gm giallorosso è riuscito a piazzare nel corso degli ultimi giorni, i tempi sono cambiati. C’è un po’ più di calma dentro la Roma, in attesa dell’occasione giusta per l’attaccante e in attesa anche dell’offerta giusta per qualche cessione.

Cessione che adesso interessa da vicino Roger Ibanez. Il difensore è nel mirino della Premier League – o almeno sarebbe visto che di offerte ufficiali al momento non ne sono arrivate – che in giallorosso, dopo l’arrivo di Ndicka e dopo il quasi certo ritorno di Llorente, non avrebbe più spazio. Si è parlato del West Ham, che però ha virato su Pau Torres e si è parlato pure di qualche altro club interessato al giocatore. Adesso, secondo FirenzeViola.it, potrebbe esserci il Fulham sulle tracce di Ibanez.

Calciomercato Roma, il Fulham su Ibanez

Gli inglesi infatti avrebbero raffreddato la pista che porta a Igor della Fiorentina e avrebbe deciso di mettere come prima scelta, appunto, il giocatore della Roma. Pinto come sappiamo vorrebbe almeno 30 milioni di euro per il brasiliano, soldi che farebbero davvero comodo alle casse giallorosse.

Insomma, un nuovo inserimento che potrebbe regalare al gm della Roma quel cash necessario magari per chiudere per l’attaccante. In orbita oltre Scamacca ci sono Mauro Icardi, come sappiamo, ma pure e soprattutto Alvaro Morata. Per lo spagnolo si preannuncia uno scontro in Serie A con il Milan. E dalle parti di Trigoria sperano che possa essere Paulo Dybala a fare la differenza, con quella forte amicizia che li lega dai tempi della Juventus.