La Roma è solo un ricordo, telenovela (in)finita: vola gratis in Turchia

Il suo futuro potrebbe essere giunto ad un punto di svolta. L’ultima soffiata spariglia tutto: occasione a sorpresa. Ecco i dettagli.

Eccetto che per i soldi provenienti dai mercati arabi e dagli esosi investimenti effettuati dai top club della Premier League, al momento gli altri club hanno perfezionato soltanto colpi low cost con cui provare a rinforzare gli organici a disposizione dei rispettivi allenatori.

Una linea di condotta osservata anche dalla Roma, che non a caso ha dedicato il mese di giugno non solo a definire le trattative Aouar e Ndicka, ma soprattutto a racimolare soldi importanti da mettere a bilancio. Ed il mercato degli svincolati offre ancora soluzioni interessanti. Nel novero dei profili accostati alla Roma, ad esempio, la candidatura di Wilfried Zaha, ad esempio, non è passata di moda. Ricordiamo che l’attaccante ivoriano non ha rinnovato il suo contratto con il Crystal Palace, dicendo no alle varie proposte di rinnovo ricevute. Zaha si sta dunque guardando intorno alla ricerca della miglior soluzione possibile.

Calciomercato Roma, Zaha in Turchia: l’ultima soffiata è clamorosa

Le offerte di certo non mancano. Oltre alla Roma, che ha sondato esplorativamente il terreno per capire la fattibilità dell’operazione, Zaha fa gola anche ad altri club in giro per l’Europa. Il Psg e il Marsiglia sono da tempo sulle sue tracce come diverse compagini in Premier League. Ma non è finita qui. Zaha ha infatti ricevuto delle offerte provenienti anche dall’Arabia, che però non stuzzicano più di tanto l’ivoriano, desideroso di mettere in mostra le sue qualità su palcoscenici importanti.

Un campionato che negli ultimi anni sta riacquistando credibilità è sicuramente quello turco. Un riferimento non esornativo se si pensa che, stando a quanto riferito da Fotomac, sulle tracce di Zaha si sarebbe messo convinzione anche il Fenerbahçe. Il club turco, alla ricerca di un attaccante veloce e funambolico come l’ormai ex Crystal Palace (ufficialità permettendo), avrebbe messo gli occhi su Zaha. Contatti concreti che avrebbero già portato alla formulazione della prima offerta. Sogno, utopia od opportunità concreta? Ai posteri l’ardua sentenza. Quello che è certo, però, è che il ‘Fener’ ha mosso passi concreti per Zaha con la convinzione di poter battere la concorrenza.