Ranieri fa felice la Roma: Pinto incassa ancora

Calciomercato, c’è l’assist di Claudio Ranieri per le casse della Roma. Tiago Pinto vede un nuovo tesoretto all’orizzonte, grazie alle manovre del grande ex.

Claudio Ranieri è riuscito nell’impresa di riportare il Cagliari in serie A, grazie alla rete in pieno recupero di Pavoletti nei play off. L’ex tecnico della Roma è a caccia dei primi rinforzi per la prossima stagione ed ha messo nel mirino un altro ex giallorosso. Sullo sfondo c’è Tiago Pinto, pronto ad incassare l’ennesimo tesoretto per le finanze della Roma.

La Serie A ritrova Claudio Ranieri, che ha conquistato la promozione con il Cagliari al termine dei play off di Serie B. La squadra sarda era condannata ad un altro anno di cadetteria a pochi minuti dal termine della finale in casa del Bari. Poi la rete di Pavoletti ha spedito gli isolani nella massima serie, condannando i pugliesi nuovamente alla Serie B. L’ennesimo traguardo sportivo centrato dall’ allenatore testaccino, che non ha mai nascosto il suo amore per la Roma. Da calciatore esordì con i giallorossi, mentre dal allenatore guidò la Roma in due diverse occasioni, sfiorando lo Scudetto nella stagione 2009-10.

Calciomercato, il Cagliari di Ranieri piomba su Calafiori: anche la Roma incassa

Ora il grande ex può fornire un importante assist ai giallorossi in chiave calciomercato. Claudio Ranieri è a caccia dei primi rinforzi per la prossima stagione sulla panchina del Cagliari e nel mirino ha messo un ex terzino sinistro della Roma: Riccardo Calafiori.

A rilanciare la pista isolana per il laterale mancino classe 2002 è la Gazzetta dello Sport, che evidenzia come la squadra sarda sia sulle tracce del terzino ex Roma. Riccardo Calafiori è reduce da una stagione positiva con la maglia del Basilea. 33 presenze ed una rete per l’ex terzino giallorosso, con gli svizzeri fermati in semifinale di Conference League dalla Fiorentina. Qualora l’assalto del Cagliari si concretizzasse in un addio al Basilea, Claudio Ranieri fornirebbe un assist per le casse della Roma. Il club giallorosso infatti detiene una percentuale pari al 40% sulla futura rivendita del laterale mancino.