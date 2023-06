Rilancio immediato e Roma avvisata: si chiude in 24 ore | ASRL

Calciomercato Roma, nuova offerta dopo il ‘no’ di Tiago Pinto: fissata la data di scadenza per chiudere la trattativa. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Il mese di giugno è ormai prossimo alla conclusione e sancirà, di fatto, la chiusura di un periodo al quale Tiago Pinto e colleghi hanno approcciato con la consapevolezza di dover lavorare parallelamente su plurimi fronti. Prima che i mesi più caldi e centrali dell’estate infiammino a livello europeo un calciomercato già entrato nel vivo in queste settimane, infatti, ai piani alti di Trigoria si è cercato di lavorare soprattutto sulle uscite, pur non perdendo di vista le non meno imminenti questioni legate ai rinforzi da regalare a Mourinho per la sua terza stagione nella Capitale.

Gli ingaggi ufficiali di Aouar e Ndicka certamente permettono di comprendere come la dirigenza sia stata capace di impreziosire la rosa con approdi funzionali ed economici, aggiungendosi ad una non esile lista di profili approdati a Roma nel corso di questi anni a condizioni più che vantaggiose per il club giallorosso. Il mese ormai prossimo alla conclusione, come dicevamo, ha però permesso di registrare importanti passi in avanti anche sul fronte delle cessioni, circa le quali arrivano in questi minuti aggiornamenti di importanza tutt’altro che trascurabile.

Calciomercato Roma, nuova offerta e data di scadenza imminente: le ultime su Reynolds

Come da tempo noto, il 30 giugno rappresenterà la deadline imposta alla Roma per concretizzare le ormai note e famose plusvalenze di 30 milioni di euro complessivi, fondamentali per rispettare un settlement agreement finito in lizza alle priorità degli addetti ai lavori. Il piano di Pinto e adepti ha permesso fin qui di registrare le cessioni di giovani elementi, futuribili certamente in termini di crescita ma al contempo rappresentanti, secondo la Roma, i giusti profili ‘sacrificali’ per l’obiettivo di cui detto.

I nomi di Volpato, Missori o Tahirovic ben riflettono questo scenario, unitamente ad esuberi di vecchia data come Villar o Carles Perez circa i quali potrebbero arrivare novità non trascurabili già nelle prossime ore. Alla lista, però, si aggiunga anche il nome di Bryan Reynolds, laterale destro prelevato dai Friedkin nella campagna acquisti invernale di due anni fa. L’approdo transatlantico ha impedito al terzino americano di esprimere le qualità sciorinate negli Stati Uniti d’America, portando quindi la società a trovarne una soluzione che accontentasse tutte le parti in causa.

Questa è stata rinvenuta nell’approdo al Westerlo, club presso il quale Bryan è riuscito a mettersi in gioco con maggiore serenità e continuità, portando il club fiammingo a ponderare l’idea di un suo acquisto definitivo. Come raccontatovi nel corso di questi giorni, l’offerta giunta nella Capitale non ha però soddisfatto Tiago Pinto. Su tale fronte, apprendiamo novità di non poco conto: il Westerlo avrebbe infatti presentato una nuova offerta alla Roma, aumentando quella precedente e chiedendo una risposta entro la giornata di domani, venerdì 30 giugno.

La deadline collima, dunque, con il limite per il rispetto dei giallorossi del FFP: frattanto, si continuano a monitorare alternative nello stesso ruolo qualora l’intesa tra le due società non arrivasse nemmeno questa volta.

