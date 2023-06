Roma, la Figc “ufficializza” l’addio: giallo già risolto

Roma, la FIGC anticipa l’addio: ma pochi minuti dopo il giallo è già risolto. Ecco quello che è successo nelle convocazioni per l’Europeo

Un addio anticipato. Col giallo. Ufficializzato già dalla Figc. Anche se poi l’errore è stato corretto. Insomma, Missori, così come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, è ad un passo insieme a Volpato a diventare un giocatore del Sassuolo. Un affare che dovrebbe fruttare alle casse giallorosse la bellezza di 10milioni di euro. Mettiamo le cose in chiaro: di ufficiale ancora non c’è nulla, ma la nota potrebbe arrivare nello spazio di poco tempo.

Intanto, l’esterno, andrà a giocare perché convocato dal commissario tecnico Bollini, l’Europeo Under 19 che si disputerà a Malta. Insieme a Niccolò Pisilli e Giacomo Faticanti, che erano stati impegnati anche nel Mondiale Under 10 in Argentina. Niente di strano direte voi. Beh, qualcosa di “strano” c’è stato visto che inizialmente Missori era stato inserito come giocatore del Sassuolo.

Roma, Missori “torna” giallorosso

“Ufficializzazione” o solamente un abbaglio corretto subito? Sì, perché dopo pochi minuti la notizia ha fatto il giro del web e qualcuno giustamente ha cambiato la società di appartenenza del giocatore. Ma il web si sa non perdona nulla, lo screen di quelle convocazioni che adesso sono corrette già circola sui social.

Missori quindi andrà come giocatore della Roma ma la trattativa col Sassuolo in dirittura d’arrivo – se non già chiusa a dire il vero – è ormai cosa nota a tutti. Tant’è che anche all’interno della federazione – che oggi ha avuto al femminile il cambio di presidenza con Cappelletti che ha preso il posto di Mantovani – qualcuno si è confuso. Niente di così grave, ovviamente, ma solamente un’anticipazione di quello che succederà nei prossimi giorni. Intanto facciamo i complimenti a questi ragazzi giallorossi che hanno conquistato la maglia azzurra. Una stagione davvero esaltante per il settore giovanile della Roma che ha conquistato lo scudetto Under 17 e Under 16, rispettivamente con Ciaralli e Falsini come allenatori.