Calciomercato Roma, ritorno alla base e futuro tutto da scrivere: le ultime sul top player accostato anche alla squadra di Mourinho.

Le attenzioni principali degli addetti ai lavori sono fin qui state rivolte essenzialmente alle numerose uscite con le quali Tiago Pinto e colleghi hanno dovuto fare i conti. Lo aveva in parte lasciato intendere lo stesso GM portoghese poco prima del fischio di inizio dell’ultima gara dello scorso campionato, vinta in extremis contro lo Spezia grazie al rigore di Paulo Dybala.

In quella circostanza, l’ex Benfica aveva evidenziato come, ben lungi dal pensare a relax e vacanze, avesse circa 30 giorni di tempo per osservare i paletti del FFP, ai fini del rispetto di un settlement agreement che ha fin qui rappresentato la priorità degli addetti ai lavori. Senza sacrifici troppo importanti, la Roma è riuscita in modo quasi ufficiale a centrare l’obiettivo, per il quale bisognerà attendere i comunicati legati alle chiusura delle ultime operazioni che porteranno agli allontanamenti di esuberi di vecchia data, quali Carles Perez e Reynolds.

Con un’attenzione non meno importante, però, bisognerà adesso concentrarsi anche su un mercato in entrata che, a dire il vero, non è stato sottovalutato nemmeno in questo mese di giugno prossimo alla conclusione.

Calciomercato Roma, ‘addio’ Sabitzer e ritorno al Bayern Monaco: il comunicato ufficiale

Le prime settimane di mercato, non a caso, hanno visto la Roma registrare in modo ufficiale i rinforzi targati Aouar e Ndicka, approdati a costo zero e in grado di acuire in modo non poco importante le risorse di uno scacchiere che continua ad essere oggetto di costante e continua attenzione da parte degli addetti ai lavori.

I reparti da limare restano, ad oggi, soprattutto l’attacco e il centrocampo e, in entrambi i casi, la rosa di nomi attenzionata da Pinto è circoscritta ad elementi ben precisi. Da Scamacca a Morata, passando per Frattesi o i recenti accostamenti a Fred: nomi importanti e non nuovissimi in casa Roma, circa i quali potrebbero arrivare novità e intrecci legati alla squisita imprevedibilità di ogni singola campagna di calciomercato.

In questi giorni, però, per la regione centrale di campo era emerso nuovamente anche il nome di Marcel Sabitzer, ‘tuttocampista’ austriaco che non poco aiuto apporterebbe a Mourinho e adepti. Reduce da una stagione al Manchester United ma sotto contratto con il Bayern Monaco, Sabitzer rappresenterebbe un rinforzo di lusso, per il quale le complicanze maggiori sono però legate a stipendio e interesse di top team europei, Barcellona incluso.

Il primo tassello importante per il prossimo futuro del centrocampista è stato annunciato però in queste ore proprio dai Red Devils che, in un lungo comunicato ufficiale volto a descrivere la situazione contrattuale dei diversi tesserati o elementi in prestito, ha sottolineato come Sabitzer sia prossimo al rientro al Bayern Monaco. Da capire, prossimamente, se si tratterà di un passaggio momentaneo oppure no, con la Roma che potrebbe comunque essere ancora coinvolta in un discorso di mercato a dir poco interessante.