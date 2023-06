Calciomercato Roma, magic Pinto: chiuso un altro affare

Calciomercato Roma, l’accordo è stato raggiunto: alla parte fissa si aggiungerà una percentuale legata alla futura rivendita del calciatore. Ecco le cifre.

Altra giornata, nuovo accordo. Nel tam tam di indiscrezioni e di affari che stanno calamitando l’attenzione mediatica, la Roma sta giocando un ruolo tutt’altro che banale. I giallorossi proprio in questi minuti hanno definito un’altra operazione.

Da giorni la distanza tra domanda ed offerta per il trasferimento di Carles Perez al Celta Vigo. si era drasticamente assottigliata. Le parti erano sempre più vicine a trovare l‘intesa definitiva per il ritorno dell’esterno offensivo spagnolo in Liga. I contatti positivi andati in scena nelle ultime ore avevano impresso l’accelerata decisiva, come confermato dagli ultimi risvolti che ha avuto l’operazione, ormai praticamente conclusa.

Calciomercato Roma, accordo per Carles Perez con il Celta Vigo: le cifre dell’affare

Come evidenziato da Sky, infatti, l’ex Barcellona è stato ceduto al Celta Vigo per 5.2 milioni di euro. Affare definito a titolo definitivo ma con una novità. Ai giallorossi, infatti, sarà destinato il 5% sulla futura rivendita del calciatore, che ha spinto molto per ritornare in Galizia.

L’accordo era nell’aria ed ha avuto il suo naturale sbocco nelle ultime ore. Dopo un tira e molla durato diversi giorni, l’intesa è stata finalmente suggellata. Il Celta Vigo ha deciso infatti di rinegoziare il riscatto di Carles Perez, imbastendo una nuova trattativa con la Roma, le cui richiesta iniziali si attestavano sui 10 milioni di euro. Dopo un primo tentativo andato a vuoto, l’ultimo rilancio dei galiziani è andato a segno, con i giallorossi che hanno abbassato drasticamente le proprie richieste per venire incontro all’offerta del club iberico. L’accordo appena concluso permetterà alla Roma di generare una plusvalenze da circa 2 milioni di euro: a questa parte ‘fissa’, come già ribadito, andrà aggiunta una percentuale relativa alla futura rivendita. Soldi importanti per i giallorossi, che potranno sfruttare il tesoretto incamerato per mettere a punto altre operazioni importanti in entrata.