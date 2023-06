Calciomercato Roma, nuova fumata bianca: svelata la formula

Calciomercato Roma, ultim’ora Sky: ecco la modalità con la quale è stata imbastita la trattativa. Giallorossi on fire: il nuovo accordo.

Il 30 giugno non è una data banale, anzi. Epicentro di molte trattative di mercato, questa giornata sta già regalando spunti interessanti. Il dietrofront improvviso dell’affare Brozovic-Al Nassr, infatti, potrebbe regalare spunti interessanti sul fronte Frattesi. Oggi era atteso un nuovo contatto tra l’Inter e il Sassuolo per provare a trovare la quadra definitiva ma i giallorossi osservano con molta attenzione l’evolvere della situazione, pronti ad intervenire in caso di sviluppi a sorpresa.

Intanto la Roma sta facendo cassa. Dopo aver ufficializzato già le cessioni di Kluivert e Tahirovic, infatti, nella giornata di ieri sono arrivati anche i comunicati ufficiali legati agli addii di Volpato e Missori. Ma non basta. Ci sono stati sviluppi importanti anche sul fronte Carles Perez, ormai ad un passo dal ritorno al Celta Vigo; allo stesso tempo, però, si registrano novità anche sul fronte Darboe.

Calciomercato Roma, l’addio di Darboe è sempre più vicino

Come evidenziato da Sky, infatti, Darboe sarebbe sempre più vicino a vestire la maglia del LASK. L’operazione ha avuto un’accelerata improvvisa nelle ultime ore, al punto che potrebbe essere definita in tutti i suoi aspetti sulla base di un prestito con diritto di riscatto tra i due e i tre milioni di euro.

Dopo i sondaggi esplorativi degli ultimi giorni, l’affare è entrato nel vivo grazie anche all’importante lavoro svolto da intermediari. Non si tratta di una cessione a titolo definitivo, dunque, ma di un affare imbastito sulla base di un prestito con riscatto non obbligatorio. Darboe avrà dunque l’opportunità di potersi inserire in un campionato nel quale potrebbe trovare continuità di rendimento e minuti importanti. Il gambiano classe ‘2001 nella scorsa stagione non ha totalizzato neanche una presenza con la maglia della Roma, club al quale è legato da un contratto in scadenza nel 2026.