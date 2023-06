Calciomercato Roma, Pinto chiude il cerchio: la firma è ufficiale

Calciomercato Roma, dopo una lunghissima trattativa arriva la firma ufficiale:Tiago Pinto chiude finalmente il cerchio

Continua il duro lavoro di Tiago Pinto, che mira a regalare a mister Mourinho una rosa migliore di quanto lo fosse quella della passata stagione. Non sarà facile, soprattutto per la delicata situazione economica in cui riversano i club di Serie A, Roma inclusa visto i mancati entroiti derivati dal fatto di non aver centrato l’obbiettivo quarto posto.

L’accesso in Champions avrebbe garantito maggiore elasticità alla società, che sarebbe potuta intervenire in maniera più ragionata sul mercato, senza preoccuparsi dei paletti imposti dalla Uefa. Al contrario adesso il club era costretto a far registrare plusvalenze per 30 milioni di euro, per non rischiare di incombere in sanzioni da parte degli organi europei.

Da questo punto di vista Pinto è stato impeccabile, riuscendo nell’impresa di raggiungere tale obbiettivo senza indebolire la rosa, cedendo calciatori ai margini del progetto giallorosso, oppure giovani della primavera lanciati dall’allenatore.

Tuttavia fin ora questo obbiettivo non era stato totalmente raggiunto, seppur per una manciata di milioni di euro, ma dopo una lunga trattativa il gm giallorosso è riuscito a chiudere il cerchio con un altro piccolo “capolavoro”, che finalmente toglie alla società il problema delle plusvalenze.

Calciomercato Roma, la firma è ufficiale: Pinto chiude il cerchio

La Roma è finalmente riuscita a rientrare nei paletti imposti dalla Uefa, registrando a bilancio plusvalenze per 30 milioni di euro, cifra che eviterà alla società di incombere in sanzioni che rischiano di gravare sul mercato. Tra le varie cessioni spiccano quella di Kluivert, che dopo anni di prestito viene ufficialmente ceduto al Bournemouth e quella di Tahirovic, per ben 8,5 milioni di euro più bonus.

L’ultima in ordine cronologico è quella di Carles Perez al Celta Vigo, per una cifra superiore ai 5 milioni di euro, che genera una plusvalenza di quasi 2 milioni di euro, che rappresentano una boccata di ossigeno per le casse giallorosse.

Da qui in poi Pinto potrà lavorare con una pressione minore, e potrà progettare il mercato senza l’allarmismo generato da una possibile multa da parte della Uefa. La trattativa è stata molto lunga e la Roma è dovuta venire incontro alle richieste della società spagnola, che è riuscita ad ottenere uno sconto sul cartellino.