Calciomercato Roma, sprint nella notte: accordo a un passo

Calciomercato Roma, il suo addio è sempre più vicino: le cifre dell’operazione che dovrebbe concretizzarsi in tempi relativamente brevi.

Dopo aver ufficializzato gli innesti di Aouar e Ndicka, la Roma si è fiondata con convinzione sulle uscite. Da Tahirovic a Kluivert, passando per Missori e Volpato: sono ormai tante le trattative che Tiago Pinto è riuscito a chiudere, assicurando ai giallorossi quel tesoretto con il quale mettere a segno interessanti plusvalenze. E non è finita qui.

In attesa di nuovi sviluppi sui possibili colpi in entrata, infatti, il GM della Roma è al lavoro per chiudere entro le prossime ore anche la cessione di Carles Perez, ormai sempre più vicino al ritorno al Celta Vigo. Dopo aver maturato la decisione di non riscattare l’esterno offensivo spagnolo, infatti, il club iberico ha deciso di rinegoziare con la Roma. Le parti si sono sensibilmente avvicinate negli ultimi giorni, al punto che l’intesa dovrebbe essere perfezionata nelle prossime ore.

Calciomercato Roma, Carles Perez-Celta Vigo: fumata bianca sempre più vicina

Secondo quanto riferito da Sky, i due club sono al lavoro in questi istanti per trovare finalmente la quadra. La trattativa è stata impostata a titolo definitivo sulla base di una valutazione complessiva da 5.5 milioni di euro. Dopo la prima offerta dei galiziani da 4 milioni di euro e una richiesta della Roma nell’ordine dei 10 milioni scesa subito a 8, la distanza tra domanda ed offerta si è ulteriormente assottigliata.

La fumata bianca non è ancora attivato ma con il passare dei minuti l’ottimismo è sempre più palpabile. L’affare è ormai indirizzato e salvo clamorosi colpi di scena andrà in porto in tempi brevissimi. A pesare è stata la volontà di Carles Perez, che dopo aver messo in stand-by le diverse offerte ricevute (alcune delle quali provenienti sempre dalla Liga), ha spinto molto per ritornare al Celta Vigo, compagine nella quale è riuscito a rimettersi in gioco dopo mesi in chiaroscuro nella Capitale. Affare da 5,5 milioni di euro: la Roma si appresta a chiudere un altro importante affare.