Dalla Roma al Napoli, prezzo fissato: hanno già detto sì

Dalla Roma al Napoli: il calciatore potrebbe lasciare la capitale per accasarsi nella squadra campione d’Italia, fissato il prezzo

Comincia ad entrare nel vivo il calciomercato della Roma, che già in entrata aveva fatto registrare movimenti importanti, con calciatori di livello che vanno non solo ad alzare il tasso tecnico della rosa, ma anche ad abbassarne l’età media, essendo Aouar e N’Dicka rispettivamente del 1998 e del 1999.

Il centrocampo era apparso uno dei ruoli più in difficoltà durante il corso della stagione, risultando spesso incapace di legare attacco e difesa, cosa che ha creato problemi alla squadra nella creazione della manovra. L’ex Lione porta molta qualità al centrocampo giallorosso, soprattutto se il calciatore dovesse trovare spazio accanto a Matic e Cristante, bravi nella fase difensiva, meno nella creazione del gioco.

L’ex Francoforte invece porta altri centimetri e sostanza in uno dei reparti che più si è messo in mostra durante la scorsa stagione, ovvero la difesa, dove Smalling ormai è da anni uno tra i migliori nel nostro campionato. Si lavora non solo in entrata, ma soprattutto in uscita, visti i paletti imposti dal FairPlay Finanziario infatti la Roma è stata costretta a generare 30 milioni di plusvalenza entro fine mese, obbiettivo raggiunto da Pinto che però rischia di perdere uno dei titolarissimi della sua rosa.

Dalla Roma al Napoli, il prezzo è già stato fissato

Per fare mercato la Roma ha bisogno di cessioni, ed in questo alla società va riconosciuto il grande lavoro svolto, soprattutto visti i paletti imposti dalla Uefa. Le cessioni di giovani calciatori ed esuberi hanno generato una plusvalenza di 30 milioni di euro, cifra concordata proprio con gli organi europei, ma questo potrebbe non fermare il mercato in uscita.

Come riportato da Calciomercato.it infatti il nome di Roger Ibanez sembrerebbe essere finito sulla lista del Napoli, ormai orfano del coreano Kim, fresco di accordo con il Bayern Monaco. La valutazione della Roma è di 35 milioni di euro per il difensore brasiliano, cifra ritenuta decisamente troppo elevata dalla dirigenza partenopea, che per il momento non ha intavolato nemmeno una trattativa.

Tuttavia resta il gradimento tecnico per il calciatore, che è da considerare dunque nella lista di difensori centrali in corsa per il posto vuoto lasciato appunto da Kim, anche se probabilmente non sarà la prima scelta dei partenopei, a meno che la Roma non decida di abbassare la richiesta iniziale di 35 milioni