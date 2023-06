Doccia gelata Frattesi, provocazione UFFICIALE: “Anche l’anno prossimo”

Calciomercato Roma, il tam tam legato al futuro di Davide Frattesi continua a tenere banco: ecco l’ultimo annuncio ufficiale riguardante il centrocampista neroverde.

Se non si appresta a diventare una delle telenovele più intriganti dell’estate, poco ci manca. Non c’è un giorno ormai in cui non si parli di Davide Frattesi, in grado di calamitare l’interesse di quasi tutte le big di Serie A.

La Roma ha fatto da tempo le sue mosse e spera di riuscire a trovare a far breccia nel muro neroverde grazie agli ottimi rapporti con la società neroverde, consolidati dal doppio affare Missori-Volpato. La percentuale legata alla futura rivendita del centrocampista potrebbe rivelarsi un’ottima arma a disposizione di Tiago Pinto, che comunque deve guardarsi dall’incombere dell’Inter. I nerazzurri, infatti, sembravano ad un passo dal definire l’operazione Frattesi sfruttando i soldi ricavati dalla cessione di Brozovic in Arabia. L’operazione tra i nerazzurri e l‘Al-Nassr, però, sta vivendo un’improvvisa fase di stand-by complice l’offerta al ribasso messa sul piatto dai sauditi. Scenario che inevitabilmente si ripercuote anche sul futuro di Frattesi, un rebus ancora tutto da sciogliere.

Calciomercato Roma, intrigo Frattesi: il punto di Carnevali

Intervenuto ai microfoni di Sportmediaset, l’ad del Sassuolo Giovanni Carnevali ha ovviamente toccato anche la questione legata a Frattesi. L’annuncio del dirigente neroverde di sicuro non può passare inosservato ed è parsa una vera e propria ‘provocazione’ alle pretendenti. Il Sassuolo, infatti, per bocca di Carnevali giudica il valore del proprio gioiello superiore alle offerte fin qui ricevute. Una considerazione ribadita anche dall’amministratore delegato nel corso dell’ultima intervista a Mediaset. Ecco quanto riferito:

“Crediamo che il valore di Davide sia superiore alle offerte che abbiamo ricevuto. Se non ci sono le condizioni, possiamo benissimo continuare a tenerlo anche l’anno prossimo”.

Staremo a vedere cosa succederà. La Roma fin qui non è andata oltre i 30 milioni di euro (al netto della percentuale sulla rivendita del calciatore eventualmente da scontare). L’Inter sta provando ad inserire nell’affare anche Mulattieri, anche se la sensazione è che i nerazzurri saranno costretti ad alzare la parte cash per provare a venire incontro alle richieste del Sassuolo. La partita è apertissima e le sorprese dietro l’angolo.