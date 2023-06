Doppia esclusione dal campionato: arriva la decisione

Doppia esclusione dal campionato, il verdetto arriverà nella giornata di oggi. Ecco quello che potrebbe succedere in Serie B nelle prossime ore.

Il giorno del giudizio per due squadre che hanno vissuto un mese di giugno sul filo del rasoio. O almeno per quanto la Reggina è stato un mese davvero difficile con le dimissioni anche del presidente e una trattiva per la cessione del club avviata. Un mese invece dalle emozioni diverse per il Lecco, che dopo aver conquistato la Serie B con i playoff, si è ritrovato senza stadio.

Oggi è il giorno della decisione finale che, inoltre, potrebbe avere anche degli strascichi dopo. Intanto c’è da dire che la richiesta di iscrizione alla cadetteria del Brescia non è stata accettata nei giorni scorsi, è questo potrebbe anche essere un segnale. Oppure, un segnale, non lo è proprio, visto che la Covisoc, così come si legge su TuttoSport in edicola questa mattina, potrebbe anche decidere per una esclusione.

Doppia esclusione dal campionato: la Covisoc decide oggi

Il problema per la squadra di Reggio Calabria è il mancato versamento di 757mila euro: una rata che era da saldare entro il 20 giugno secondo la Figc ma che il Tribunale calabrese, dopo l’ok alla ristrutturazione del debito, avevo dato 30 giorni di tempo – quindi fino al prossimo 12 luglio – per il pagamento. Date, scadenze, soldi non versati: insomma, il rischio secondo il giornale è altissimo di una esclusione, anche se poi la sentenza definitiva arriverà il prossimo 7 luglio da parte della Figc.

Speranze invece ne ha il Lecco, dopo quello che è successo nei giorni scorsi. La squadra che ha vinto i playoff della Serie C mostrerà i documenti che faranno vedere come tutte le richieste per il campo sarebbero state fatte per tempo. E quindi qualche possibilità ce l’hanno. In tutto questo sperano in un ripescaggio il Brescia appunto – alla quale la richiesta era stata rigettata perché non si sapeva la decisione e quindi sarebbe stata una B in sovrannumero – e il Perugia, retrocesso senza passare dagli spareggi.