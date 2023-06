Morata alla Roma, Mourinho ha fissato la deadline

Morata alla Roma, deadline fissata per l’attaccante su richiesta di Mourinho. Ecco quanto tempo ha Pinto per chiudere la questione

L’attaccante alla Roma serve. Un pensiero che Pinto ha già da prima dell’infortunio di Abraham che ha decisamente stravolto i piani della società giallorossa. L’inglese sarebbe stato sicuramente sul mercato nel corso di questa estate ma l’infortunio choc nell’ultima giornata di campionato ha stravolto i piani del dirigente portoghese.

Secondo Il Messaggero in edicola questa mattina Pinto ha una deadline: una richiesta vera e propria di Mourinho che vuole il centravanti in ritiro, sin da subito. E la Roma tornerà a lavoro il prossimo 10 luglio. Quindi pochi giorni di tempo per riuscire a trovare una quadra. Ma adesso, dopo aver sistemato i conti per il Fair Play Finanziario, Pinto si può concentrare su quello che senza dubbio è il vero obiettivo dell’estate.

Morata alla Roma, ecco i tempi

E l’obiettivo a quanto pare è bello chiaro nella mente della Roma. Si chiama Alvaro Morata che anche secondo i bookmaker, così come vi abbiamo raccontato ieri, sembra più vicino ai giallorossi che al Milan, l’altro club di Serie A che lo ha messo nel mirino. Certo, trovare un accordo con l’Atletico Madrid non sarà facile, perché anche se i Colchoneros dovessero aprire al prestito ci sarebbe da pagare uno stipendio di 9milioni di euro all’anno fuori dalla portata.

Sì, i madrileni, a quanto pare, dovrebbero aiutare la Roma nel pagamento dell’ingaggio del giocatore che ha una clausola rescissoria che gira dai 20 ai 30milioni di euro, raddoppiata, almeno, rispetto alle voci che sono circolate qualche settimana fa dove si parlava di 10milioni. Insomma, una cosa non semplice. Con all’orizzonte sempre Scamacca: ma anche in questo caso, viste le reticenze del West Ham di cederlo in prestito, sarà tutt’altro che una cosa facile.