Morata come Leao e addio Roma: “La condizione per il sì”

Calciomercato Roma, ingaggio da top player e sorpasso per il bomber: annuncio in diretta.

Tanti i movimenti che stanno attualmente contraddistinguendo questa fase di mercato ancora non ufficialmente aperta ma prossima ad un inizio vero e proprio a partire dalla giornata di domani. Superata la scadenza ultima per il settlement agreement, la Roma di Tiago Pinto potrà dal mese di luglio iniziare a ragionare con ansie minori anche sulle questioni legate alle entrate, circa le quali gli addetti ai lavori hanno comunque avuto un approccio non passivo in queste settimane.

Tanti, infatti, i nomi emersi fin qui e in grado di restituire la consapevolezza verso il forte anelito del club a volersi rinforzare in modo importante ma intelligente, senza esborsi che esulino dalle possibilità e i paletti imposto ai Friedkin, non poche volte bravi a fiondarsi in modo lungimirante su occasioni di mercato che hanno permesso di rinforzare lo scacchiere in modo funzionale e non troppo costoso.

Calciomercato Roma, annuncio in diretta su Morata. “Si può fare a queste condizioni”

La corrente campagna acquisti, dunque, potrebbe continuare a seguire questo filo rosso, rappresentante una costante del recente modus operandi di Tiago Pinto e colleghi, in questa fase, cessioni a parte, molto attenti al monitorare anche i numerosi scenari che permettano di ovviare ad alcune delle defezioni maggiori della squadra di Mourinho.

Nomi come quelli di Frattesi, Scamacca o Morata lasciano intendere come centrocampo e attacco rappresentino i ruolo destinati ad essere oggetto di maggiore attenzione, seppur nel pieno rispetto delle condizioni di cui detto sopra. Su tale fronte, non sfuggano gli ultimi aggiornamenti sul centravanti spagnolo ex Juventus, reduce da una buona esperienza all’Atletico Madrid che potrebbe però prossimamente terminare. Conteso, tra le varie, anche da Milan e Roma, su Morata si è espresso Carlo Pellegatti, coì espressosi in diretta ai microfoni di Tv Play di Calciomercato.it.

“Thuram, prima dell’Inter, è andato al PSG per fare asta e poi al Lipsia, chiedendo 10 milioni e ricevendo un netto rifiuto. Il Milan gli aveva offerto invano 4,5 milioni: hanno fatto questa scelta anche per onestà nei confronti degli altri giocatori che hanno ingaggi più bassi. Poi c’è la questione Morata che è un po’ a parte, se accetta di scendere all’ingaggio di Leao si può fare”.