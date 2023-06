Roma, Mourinho a vita: no all'offerta choc arriva dall'Arabia

Roma, Mourinho a vita: lo Special One ha detto di no a 96milioni di euro per tre anni di contratto. Uomo di parola e giallorosso a vita

Uomo di parola, José Mourinho. Un uomo che quando dice una cosa poi la mantiene. Prima ha incontrato l’Ah Ahli, a Londra, ribadendo il concetto di voler rimanere alla Roma e declinando l’offerta, o la presunta tale, che gli era arrivata. Poi l’offerta – secondo il Corriere dello Sport – è arrivata davvero. E dire di no, ufficialmente, a una cifra di 96milioni di euro per tre anni, quando ce l’hai davanti, è un’altra cosa.

Sì, è andata proprio così, gli arabi mercoledì scorso secondo le indiscrezioni del quotidiano romano, quell’offerta preannunciata nell’incontro in terra inglese che Mou aveva accettato solamente per educazione, è arrivata davvero. E probabilmente i polsi sono tremati nel momento in cui quella cifra è apparsa. Perché vederla scritta ha tutto un altro senso, un altro valore, un altro sapore. Ma Mou non ha tentennato, anzi. L’ha realmente rispedita al mittente. Le promesse vanno mantenute. Nonostante in ballo ci siano 32milioni di euro all’anno. Incredibile.

Roma, Mourinho ha detto di no

C’è chi dice no, quindi, ai miliardi arabi, quelli che stanno facendo volare da quelle parti molti uomini: l’ultimo Brozovic dell’Inter che ieri sera ha detto di sì a 1000milioni per un triennale dopo averne rifiutati 60. Il croato ha capito di poter alzare la posta ed è stato accontentato. Così come probabilmente sarebbe stato accontentato Mourinho solamente che lo Special One, di rilanci, non ne ha fatti. Lui rimane alla Roma. Perché è uomo di parola. E perché ha un obiettivo da raggiungere con i giallorossi.

Un rapporto con i tifosi che ha fatto la differenza, quei tifosi che dopo la doppia sanzione tra Europa e Serie A – 4 giornate di squalifica nel primo caso, 10 giorni nell’altro – lo hanno fatto sentire ancora di più un uomo giallorosso. Sì, “con lui fino al 2050” hanno scritto sui social i tifosi della Roma. E dopo questa notizia non c’è una data precisa: Mourinho a vita!