Un pilastro dalla Premier per Mourinho: effetto domino da 120 milioni

Calciomercato Roma, rinforzo top dalla Premier per Mourinho: in Inghilterra non hanno dubbi.

Siamo finalmente giunti ad un 30 giugno atteso con non poca ansia da parte degli addetti ai lavori giallorossi, da tempo al lavoro al fine di rispettare un settlement agreement la cui scadenza è fissata proprio al termine di questo mese. Dopo un periodo di attente valutazioni, summit e dialoghi, Tiago Pinto ha in parte raggiunto uno dei primi grandi obiettivi del club, chiamato a concretizzare un corpo di plusvalenze ormai prossimo al suo raggiungimento.

I 30 milioni di euro richiesti ai fini del FFP lasciavano in un primo momento pensare di poter assistere a sacrifici e addii importanti già in questo mese di giugno, prossimo, invece, al concludersi con cessioni di elementi rappresentanti ormai degli esuberi o, comunque, ricoprenti ruoli non centralissimi all’interno dello scacchiere di Mourinho. Giovani come Volpato, Missori e Tahirovic, unitamente a conoscenze di vecchia data come Kluivert o Carles Perez hanno rappresentato un validissimo coadiuvante per il GM giallorosso e tutti gli addetti ai lavori presenti ai piani alti di Trigoria, consci adesso di andare incontro ad un periodo di mercato certamente non meno importante e intenso.

Calciomercato Roma, Mourinho vuole Fred a centrocampo

In attesa di ufficialità e svolte definitive per scenari delineati ma non ancora del tutto chiosati e consapevoli delle incertezze e sorprese che potrebbero arrivare anche da questa campagna acquisti, si cercherà a breve di entrare nel vivo anche di un mercato in entrata, fin qui già in grado di regalare nuovi e importanti elementi a José Mourinho.

Per assecondare quel sacrosanto anelito al di più, chiesto a gran voce dopo Siviglia-Roma, non potranno però sicuramente bastare i soli approdi (seppur nobili) di Ndicka e Aouar. Numerose, infatti, le zone di campo da limare, tra cui una regione centrale per la quale il nome di Frattesi resta caldissimo. A quello del giocatore del Sassuolo, però, si aggiunga anche l’identikit di un elemento accostato alla Roma già in passato.

Ci riferiamo al centrocampista del Manchester United, Fred, del quale, riporta l’autorevole The Sun, Mourinho è da tempo profondo estimatore. La Roma potrebbe far leva sulla volontà del giocatore di essere titolare indiscusso, non assicuratagli al momento dalla folta e nobilissima concorrenza presso il centrocampo dei Red Devils. Il tecnico della Roma, aggiungono le penne inglesi, intenderebbe costruire il centrocampo giallorosso proprio intorno al giocatore brasiliano.

A ciò si aggiunga però la posizione di Ten Hag, che intende preservare la lunghezza di una rosa che dovrà competere per diverse competizioni e che potrebbe già perdere McTominay. Il piano è quello di rinunciare solamente ad uno tra McTominay e Fred, con il primo finito nel mirino di un West Ham alle prese con la ricerca di un valido sostituto di Declan Rice.