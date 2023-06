Visite mediche ‘saltate’: domino Roma, nuovo colpo di scena

L’accordo sembrava ad un passo dal potersi concretizzare: l’offerta al ribasso, però, ha impresso lo stop alla trattativa. La Roma osserva.

Si prospetta una giornata molto intensa in casa Roma, con i giallorossi che sfrutteranno le prossime ore per provare ad imprimere la svolta decisiva sia in entrata che in uscita. Egregio il lavoro svolto fino a questo momento dal GM Tiago Pinto, che ha praticamente raggiunto tutti gli obiettivi che si era prefissato.

Dopo aver trovato l’accordo ufficiale per le cessioni di Volpato e Missori al Sassuolo, infatti, i giallorossi stanno definendo anche la cessione di Carles Perez al Celta Vigo. Ma non è finita qui. I capitolini, infatti, vigilano con interesse anche sulla situazione Frattesi, oggetto del desiderio anche dell’Inter. Proprio i nerazzurri sembravano ad un passo dal trovare l’accordo con il Sassuolo per il centrocampista neroverde alla luce della fumata bianca nella trattativa Brozovic-Al Nassr che, in realtà, ha subito un nuovo clamoroso rallentamento.

Calciomercato Roma, Brozovic-Al Nassr e domino Frattesi: scenario stravolto

Secondo quanto evidenziato da gazzetta.it, infatti, nelle ultime ore gli arabi avrebbero improvvisamente abbassato la proposta per la società nerazzurra. Ragion per cui è arrivato lo stop immediato nella trattativa, per ordine di Marotta. E pensare che Brozovic era atteso per le visite mediche di rito, dopo aver detto sì ad un super triennale che tra bonus alla firma ed ingaggio netto, si sarebbe attestato sui 100 milioni di euro.

Nei giorni scorsi l‘Al-Nassr aveva già trovato l’accordo con l’Inter sulla base di una valutazione complessiva del croato che si attestava sui 23 milioni di euro. Gli ultimi ostacolo sembravano ormai essere risolti prima del clamoroso dietrofront. Al momento, dunque, Brozovic non parte per l’Arabia: manca ancora l’intesa tra i due club. Staremo a vedere se la situazione si risolverà nel corso delle prossime ore. Tutto questo, volente o nolente, si ripercuoterà anche sull’affare Frattesi: la Roma osserva con attenzione.