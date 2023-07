Firma da 18 milioni imminente: Pinto ora è nei guai

Svolta in serata: c’è l’accordo per 18 milioni di euro. Ha svolta già le visite mediche a Parigi, clamoroso ribaltone per la Roma. Adesso Tiago Pinto è nei guai, svelati tutti i motivi.

Il calciomercato estivo 2023 è entrato già nel vivo. Le società si sono già attivate per mettere a segno i primi colpi in vista della prossima stagione. Le prossime settimane saranno decisive per altri club che sono pronti a chiudere nuovi acquisti. Intanto la Roma rischia di perdere un suo obiettivo di mercato: c’è l’accordo per 18 milioni di euro che sblocca l’affare, ecco cosa sta succedendo.

Un fulmine a ciel sereno la notizia relativa all’addio del calciatore che ha finalmente accettato la proposta da parte del club. Adesso la società potrà finalmente concludere l’operazione in entrata e prendere l’obiettivo di mercato della Roma. Ecco le ultimissime riguardo questo scenario di mercato che potrà concludersi nel giro delle prossime 48 ore.

Calciomercato Roma: svolta in serata, ecco cosa è successo

Nuove indiscrezioni di calciomercato che riguardano anche la Roma. Sfuma il possibile colpo in entrata del club giallorosso, l’annuncio ha spiazzato anche Tiago Pinto che fino all’ultimo ha provato ad inserirsi in questa affare di mercato. Alla fine il giocatore firmerà con l’Inter.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, si sblocca l’arrivo all’Inter di Davide Frattesi. Sfuma, in maniera definitiva l’ipotesi Roma per il centrocampista del Sassuolo. I neroazzurri sono riusciti a chiudere l’operazione grazie alla cessione di Marcelo Brozovic all’Al Nassr. Il croato ha svolto già le visite mediche a Parigi. La trattativa è stata conclusa sulla base di un triennale da 26-27 milioni di euro a stagione. Le due società hanno trovato l’accordo con l’Inter che incasserà dalla cessione di Brozovic all’Al Nassr ben 18 milioni di euro. Adesso questi soldi saranno reinvestiti per prendere dal Sassuolo Frattesi che è stato un obiettivo di mercato anche della Roma. I giallorossi non sono riusciti ad inserirsi nell’affare, visto che il calciatore aveva già un accordo con l’Inter. Ecco perché, alla fine, il classe 1999 firmerà un nuovo contratto con il club neroazzurro e lascerà in maniera definitiva il Sassuolo.