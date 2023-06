Calciomercato Roma, frenata Marotta per Frattesi: c’è incontro col Milan

Calciomercato Roma, frenata di Marotta nell’affare che porterebbe Frattesi in neroazzurro: c’è incontro col Milan

Davide Frattesi sembra essere sempre più lontano dal Sassuolo, tuttavia la sua destinazione appare ancora un mistero. Già lo scorso anno il calciatore era molto vicino all’addio, con i giallorossi che sembravano essere i favoriti, complice la volontà del centrocampista.

Le elevate richieste dei neroverdi però hanno rallentato la trattativa, fino al punto che la società ha deciso di abbandonare la trattativa. Tutto questo ha fatto si che ne risentissero le sue prestazioni, soprattutto nella prima parte della stagione, per stessa ammissione del calciatore.

Un anno dopo è ancora lui uno dei principali indiziati per lasciare l’Emilia, e sembrava poter essere l’anno giusto per il suo approdo in giallorosso, ma alla fine anche quest’anno difficilmente il trasferimento andrà in porto. Dopo la cessione di Tonali al Newcastle i rossoneri sembravano avere il potenziale economico per soddisfare gli emiliani, ma l’interesse dell’Inter aveva frenato l’affare.

Adesso però sembrerebbe che anche l’Inter non sia più convinto di venire incontro alle richieste di Carnevali, ed entrambe le parti stanno prendendo tempo, come andrà a finire?

Roma, frenata Inter per Frattesi: le parti prendono tempo

Tanti i protagonisti a Rimini, per l’evento di apertura del calciomercato, al quale era presente anche Giuseppe Marotta, che ha risposto ad alcune domande relative al trasferimento di Davide Frattesi in neroazzurro:

“Sono andato a cena con un insieme di dirigenti che sono qua questa stasera perché abbiamo inaugurato questa sessione di calciomercato, in qualità di presidente dell’Adise. Come amministratore delegato dell’Inter, il fatto che ci siano Carnevali e Riso non significa che dobbiamo approfondire per forza l’argomento Frattesi. Le dinamiche del calciomercato sono tante e tali che mi portano a non sbilanciarmi più di tanto su quel che sarà il futuro”. Le sue parole mettono parecchi dubbi sulla potenziale chiusura della trattativa per il centrocampista, soprattutto dopo le parole del suo agente, che ai microfoni di Sky ha parlato così del suo assistito:

“Sono qui a Rimini con Carnevali che mi ha invitato. Marotta al tavolo? Sì. È la serata di Frattesi all’Inter? Credo che prima debbano risolvere altre cose“. L’ipotesi è che si faccia riferimento alla mancata chiusura dell’affare Brozovic, dopo che la squadra araba ha presentato all’Inter un’offerta più bassa di quella precedentemente accettata.

Nelle ultime ore prende piede l’ipotesi di un possibile trasferimento sempre a Milano, questa volta però sponda rossonera, con il Milan ancora in cerca di un sostituto dopo l’addio di Tonali, nuovo acquisto del Newcastle. È previsto un incontro nei prossimi giorni tra gli emissari delle due società, ma l’Inter resta comunque alla finestra.