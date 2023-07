Calciomercato Roma, piano B firmato Mendes se salta Frattesi

Calciomercato Roma, già pronto il piano b della società nel caso di addio a Frattesi: il calciatore è uno dei pupilli di Jorge Mendes

Il calciomercato della Roma può finalmente decollare, dopo il capolavoro di Tiago Pinto, che è riuscito a rientrare nei paletti imposti dalla Uefa. Secondo quanto stabilito la società era costretta a generare 30 milioni di plusvalenze proprio entro il 30 giugno, obbiettivo per niente facile vista la difficoltà riscontrate negli anni precedenti.

Pochi calciatori avevano mercato, ma soprattutto in molti suscitavano interesse solo in caso di prestito. Pinto è stato bravissimo a chiudere in poco tempo la cessioni di Tahirovic, per il quale la Roma ha fatto registrare 8,5 milioni di euro più bonus, cifra che garantisce una plusvalenza totale, ma soprattutto gli esuberi.

Justik Kluivert e Carles Perez da anni non rientravano nei piani della società, che però non era riuscita a piazzarli a titolo definitivo, dovendosi accontentare di varie cessioni in prestito. Dopo non aver riscattato Vina è proprio il Bournemouth a presentarsi con l’offerta che ha convinto a cedere l’olandese, seguito poi da Volpato e Missori, che sono valsi ulteriori 10 milioni di euro.

Tutto questo potrebbe aver sbloccato il mercato in entrata, con il gm giallorosso che avrebbe già in mente il piano b a Frattesi del Sassuolo, mettendo nel mirino uno dei pupilli di Jorge Mendes.

Calciomercato Roma, se salta Frattesi pronto il piano b targato Mendes

Davide Frattesi resta uno degli obbiettivi della Roma, soprattutto vista l’incertezza che regna sul suo futuro, con il rallentamento dell’Inter, seguito però da un nuovo interesse del Milan. I rossoneri provano a reinserirsi nell’affare, dopo la cessione di Tonali al Newcastle per 70 milioni di euro più bonus, ed un incontro previsto nelle prossime ore potrebbe essere decisivo.

Tiago Pinto resta alla finestra, tuttavia sa che la trattativa diventa sempre più complicata e non vuole farsi trovare impreparato. Nonostante l’acquisto di Aouar infatti manca ancora qualcosa a livello numerico a centrocampo, soprattutto visto l’addio dell’olandese Gini Wijnaldum, tornato al Psg dopo la fine del prestito.

Proprio da Parigi potrebbe arrivare un nuovo rinforzo, sempre a centrocampo, ovvero il portoghese Renato Sanches, che secondo Centro Suono Sport avrebbe offerto il calciatore alla Roma con la formula del prestito.

Renato Sanches guadagna 3,9 milioni di euro a stagione, e su di lui pare ci sia non solo l’interesse del Milan, ma anche del Galatasaray e del Fenerbache, anche loro alla ricerca di rinforzi per il centrocampo.