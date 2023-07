Calciomercato Roma, ribaltone servito: “Non lo vendono”

Calciomercato Roma, uno degli obbiettivi principali di Tiago Pinto potrebbe sfumare dopo il ripensamento del club: “Non lo vendono”

La Roma e i suoi tifosi necessitavano di ripartire, ma soprattutto di lasciarsi alle spalle la finale persa contro il Siviglia lo scorso 31 maggio. Il mercato rappresenta un buon momento per tornare a sognare e a guardare con speranza al futuro, soprattutto dopo il buon lavoro svolto dalla società fin ora.

Tramite il mercato degli svincolati sono arrivati due colpi di livello come Aouar e N’Dicka, che vanno a rinforzare considerevolmente sia il centrocampo che la difesa, dove si aggiunge il rinnovato prestito dello spagnolo Llorente dal Leeds.

Sempre dal Leeds potrebbe arrivare un altro rinforzo, ovvero il laterale Rasmus Kristensen, grazie ad una clausola che gli permetterebbe di andare via in prestito vista la retrocessione del club inglese. La Roma prende tempo e preferirebbe risolverla in maniera diplomatica, in modo tale da mantenere buoni rapporti con il club d’oltremanica.

Per Pinto e i tifosi però una brutta notizia arriva come un fulmine a ciel sereno, uno dei principali obbiettivi potrebbe sfumare, dopo il dietrofront della società che ha deciso di non venderlo.

Calciomercato Roma, l’affare rischia di saltare: “Non lo vendono”

Sono molti i nomi monitorati dalla società capitolina, che visto il poco budget a disposizioni si vede costretta a valutare bene tutte le opzioni prima di prendere la decisione finale. Si guarda molto in Premier, ma anche in Spagna, dove Pinto monitora la situazione Morata, pista difficile da cui si attendono sviluppi.

In Inghilterra invece uno dei più seguiti resta l’ex attaccante della Serie A Gianluca Scamacca, che spinge per un ritorno in giallorosso. Tuttavia anche dal fronte inglese non giungono buone notizie, sembrerebbe infatti che il West Ham non sia intenzionato a liberarsi di lui così facilmente, soprattutto dopo aver pagato appena lo scorso anno al Sassuolo ben 40 milioni di euro per le sue prestazioni.

Secondo il portale Givemesport gli Hammers sarebbero anche disposti a trattare per cederlo, tuttavia non lo stanno per così dire “spingendo fuori dalla porta”, cosa che complica i piani dei giallorossi, che puntavano sulla volontà del calciatore per sbloccare l’affare.

Attualmente Scamacca guadagna circa 90.000 sterline a settimana, ovvero oltre 4 milioni netti a stagione, cifra che spaventa la Roma e che probabilmente dovrà essere limata in caso di accordo con gli inglesi.