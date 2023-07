Calciomercato Roma, svincolato di lusso: derby con la Lazio e carta Champions

Calciomercato Roma, Pinto pesca ancora dagli svincolati, ma c’è da battere la concorrenza della Lazio: la Champions può essere determinante

Continua il duro lavoro di Tiago Pinto, che mira a regalare a mister Mourinho una rosa migliore di quanto lo fosse quella della passata stagione. Non sarà facile, soprattutto per la delicata situazione economica in cui riversano i club di Serie A, Roma inclusa visto i mancati entroiti derivati dal fatto di non aver centrato l’obbiettivo quarto posto.

Arrivare quarti avrebbe permesso una maggiore libertà di azione nel mercato, cosa che la Roma ha pagato e non poco. Sfumato l’obbiettivo Champions la società ha dovuto fare i conti con le elevate perdite, e non sono tardati ad arrivare i primi paletti della Uefa.

Il club era così costretto a dover generare 30 milioni di plusvalenze entro il 30 giugno, lavoro magistralmente eseguito dal gm giallorosso, che è riuscito in questo difficile obbiettivo senza però cedere gli elementi più importanti della rosa, bensì gli esuberi e giovani calciatori come Tahirovic, Volpato e Missori, lanciati da Mourinho nel corso dei suoi due anni nella capitale.

Si potrebbe essere così sbloccato il mercato in entrata ma attenzione, uno dei nomi più calci sul taccuino di Tiago Pinto è finito nel mirino dei rivali della Lazio, che può giocarsi la carta Champions per convincerlo a scegliere i biancoazzurri.

Calciomercato Roma, derby con la Lazio per lo svincolato di lusso: la Champions fattore determinante

La Lazio, così come la Roma, cerca di pianificare al meglio la prossima stagione attraverso il mercato, che sarà fondamentale per cercare di competere in 3 competizioni. Nonostante questo si è mosso ancora poco, sia in entrata che in uscita, dove il nome più caldo pare essere quello di Milinkovic-Savic, arrivato agli ultimi anni di contratto con il club laziale.

Lotito segue diversi calciatori anche dalla Serie A, ma uno in particolare ha attirato l’attenzione del patron biancoceleste, ovvero Wilfried Zaha, esterno classe 1992, ormai ex Crystal Palace. L’attaccante era da tempo sulla lista di Pinto, che però sta ancora valutando quale possa essere la mossa migliore, nel frattempo però la Lazio si è fatta avanti ed ha già sondato il terreno per portarlo nella capitale.

Non sarà una trattativa facile, sopratutto visto l’elevato ingaggio che Zaha percepiva in Premier, tuttavia la Lazio ha un asso nella manica, ovvero la partecipazione alla prossima edizione della Champions League, fattore che potrebbe influenzare in modo determinante le scelte dell’attaccante.

La Roma resta una pista non da sottovalutare, in quanto i giallorossi si sono messi in mostra grazie ai grandi risultati ottenuti in ambito europeo, ma soprattutto grazie al carisma dell’allenatore José Mourinho, che già in passato si è rivelato fondamentale nel convincere i calciatori a sposare la causa giallorossa.