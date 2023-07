Calciomercato Roma, tripla opzione per l’addio: “Valuteremo insieme”

Calciomercato Roma, potrebbero non fermarsi qui le cessioni, con uno dei titolarissimi che rischia di dare l’addio alla capitale

Giugno è stato un mese molto intenso per il mercato della Roma. La sessione estiva di calciomercato era partita con i botti, grazie all’innesto di due colpi del calibro di Aouar e N’Dicka che andranno ad elevare il tasso tecnico della rosa a disposizione di Mourinho.

A rendere ancora più sostenibili queste due operazioni è anche la giovane età dei due rinforzi, rispettivamente 1998 e 1999, che in caso di futura cessione genereranno quindi una plusvalenza totale, indipendentemente dalla cifra che eventualmente la Roma accetterà.

Pinto è stato molto bravo anche sul piano delle cessioni, soprattutto le rigide imposizioni della Uefa, che aveva obbligato la società a generare plusvalenze per 30 milioni di euro. La bravura è stata non solo nel riuscirci, ma soprattutto nel farlo senza cedere i titolari, e senza dunque andare ad intaccare gli equilibri della rosa.

Tuttavia stando alle ultime notizie uno degli inamovibili di José Mourinho potrebbe lasciare la capitale in estate per stessa ammissione dell’agente che rivela le tre opzioni per l’addio: “Valuteremo insieme”.

Calciomercato Roma, addio possibile: l’agente ammette tutto

Missione compiuta, la Roma è riuscita a generare 30 milioni di plusvalenze entro il 30 giugno, grazie ad un ottimo lavoro del gm Tiago Pinto, fattore che sembrava potesse sbloccare il mercato in entrata, ma ancora una volta si torna a parlare di cessioni, e questa volta a partire potrebbe essere uno dei titolari di questa squadra.

Leonardo Spinazzola ha il contratto in scadenza nel 2024 e, almeno per ora, un rinnovo non appare la priorità ne del calciatore e ne della società, motivo per il quale la trattativa pare ancora addirittura non esserci. Nel frattempo l’agente del calciatore Davide Lippi ha parlato così del suo assistito, rassicurando i tifosi sul fatto che Spinazzola non abbia chiesto la cessione alla società, ammettendo però di avere un paio di offerte.

“Come sapete tutti c’è un mercato in atto, il giocatore ha un anno di contratto e non ha chiesto di andare via dalla Roma, per cui vedremo quello che succederà. Se arriveranno delle offerte, le valuteremo assieme alla Roma, ma non c’è questa urgenza. Il giocatore è della Roma e sta bene, ci sono due o tre situazioni che potrebbero arrivare ma tutto in estrema tranquillità valuteremo insieme alla Roma”.

Sull’esterno ex Juventus c’è stato un interessamento da parte di alcuni club dell’Arabia Saudita, tuttavia anche in questo caso nessuna trattativa pare essere ancora avviata.