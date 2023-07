Ritorno alla Roma UFFICIALE: firma ‘anticipata’

Calciomercato, arriva la firma con la Roma: non ci sono più dubbi, è ufficiale. Ecco cosa sta succedendo.

La Roma ha da poco chiosato una prima delicatissima parentesi di mercato, contraddistinta dalla necessità di concretizzare entro il 30 giugno la giusta quantità di plusvalenze che garantisse il rispetto degli ormai noti paletti del FFP e del settlement agreement, divenuto autentico filo rosso e obiettivo ultimo di queste prime quattro settimane successive al termine della stagione. Concretizzate le uscite di esuberi ed elementi non più utili alla causa, oltre che di giovani interessanti, plasmati e lanciati da Mourinho, è adesso il tempo di pensare ai rinforzi.

La giornata odierna, come noto, ha sancito l’inizio ufficiale del calciomercato e, come si augurano i tifosi, potrebbe fungere da matrice ad un periodo ricco di novità anche sul fronte delle entrate. Per consegnare quel famoso “di più” a Mourinho, non basteranno sicuramente i (seppur nobilissimi) nomi di Aouar e Ndicka, cui andranno aggiunti almeno altri due elementi per corroborare una rosa importante ma apparsa comunque più che perfettibile nel corso dell’ultimo campionato.

Calciomercato Roma, ‘annuncio’ UFFICIALE per il rinnovo di El Shaarawy: “Certo che torno”

L’attenzione e l’anelito al miglioramento tramite nuovi approdi non devono però far dimenticare questioni non meno importanti e, anzi, perfettamente ascrivibili in discorsi legati al progetto giallorosso di continuare a crescere e far bene. Ciò passerà, ovviamente, anche per la conferma degli elementi centrali della rosa, diversi dei quali, fino a qualche tempo fa, figuravano in una situazione contrattuale abbastanza delicata.

Risolta la situazione Smalling, con un annuncio arrivato a metà mese, toccherà a breve anche a Stephan El Shaarawy, il cui contratto con la Roma scadeva ieri ma con il quale era stato da tempo trovato un accordo per il rinnovo. Dopo l’emblematica ma rasserenante fotografia pubblicata dal Farone su Instagram, che lo ritrae sorridente insieme alla didascalia “Aspettando”, è arrivata anche la risposta della Roma, assumente una sorta di sapore di annuncio a tutti gli effetti.

I profili ufficiali del club hanno infatti pubblicato un simpatico e costruito siparietto social, nel quale Stephan interviene rassicurando tutti: “Ciao ‘zio’, e ti pare che non torno”.