Ritorno immediato in Serie A: la Roma resta dietro

Ritorno immediato in Serie A: ritrovato interesse per uno dei pupilli di Tiago Pinto, che rischia però di rimanere indietro e perdere l’affare

Sono ore caldissime per il calciomercato della Roma, con Tiago Pinto che lavora senza sosta per venire incontro alle elevate, seppur giuste, richieste dell’allenatore. L’ambizione del portoghese è di provare a vincere qualcosa di importante su questa panchina, dopo esser riuscito a trionfare al suo primo anno in giallorosso grazie alla vittoria della Uefa Conference League.

Non è un caso che a riuscirci sia sia stato proprio il portoghese, che ci è riuscito soprattutto grazie al grande lavoro mentale svolto su Pellegrini e compagni, riuscendo a tirare fuori da ognuno più del 100% in più di un’occasione. Il mercato ci aiuterà a capire le reali ambizioni della società per il prossimo anno e, almeno fin ora, il grande lavoro svolto è sotto gli occhi di tutti.

Non era facile generare ben 30 milioni di plusvalenze, soprattutto visto il poco mercato che avevano molti di quei calciatori ritenuti in esubero da società e allenatore, ultimo in ordine cronologico Carles Perez, riscattato dal Celta Vigo per una somma di poco superiore ai 5 milioni. Tuttavia dal mercato arrivano anche notizie non buone, uno dei pupilli di Pinto potrebbe tornare in Serie A, ma la Roma resta indietro.

Le prestazioni di Abraham e Belotti avevano convinto la società a cedere l’inglese, che avrebbe potuto fruttare una cifra intorno ai 40 milioni di euro, ma così non è stato. Il tremendo infortunio rimediato proprio all’ultima giornata di campionato pone la Roma in una situazione complicata, ovvero quella di dover comprare un attaccante titolare, senza però poter contare sulla cessione del numero 9.

Proprio per questo motivo Pinto è costretto a sondare quante più opzioni possibili, in attesa di capire come muoversi dopo aver registrato a bilancio i famosi 30 milioni richiesti dalla Uefa a causa del FairPlay Finanziario. Uno dei nomi caldi sul suo taccuino è quello di Mbala Nzola, attaccante vicinissimo a lasciare lo Spezia.

Come riportato da La Gazzetta Dello Sport nelle ultime ore il calciatore sarebbe finito nel mirino della Fiorentina, che sta pensando di ingaggiarlo dopo un’apparente rottura definitiva con la società bianconera. Nzola non vorrebbe giocare in una squadra di media bassa classifica, e la Viola, fresca di un ottimo percorso in Europa potrebbe tentarlo, nel frattempo Pinto non può che aspettare e osservare l’evolversi della situazione, e chissà studiare una contromossa.