Roma, Mourinho e il futuro: Ibanez spazza via ogni dubbio

Il contratto di Mourinho con la Roma è in scadenza nel 2024. Il tecnico dei giallorossi per il momento non ha ancora firmato il prolungamento, ecco perché su di lui si alimentano le voci relative ad un possibile addio. Dopo la fine della stagione, sono arrivate delle offerte pazze dall’Arabia Saudita per lo Special One da quasi 30 milioni di euro a stagione. Tutte queste proposte sono state rispedite al mittente, con il tecnico che ha deciso di proseguire in giallorosso ma per il futuro qualcosa potrebbe accadere. Ecco, intanto, la rivelazione del difensore Ibanez che nel corso di un’intervista ad un podcast brasiliano ha rivelato il suo punto di vista riguardo Mourinho.

Sulle qualità dello Special One: “Mourinho è un allenatore sensazionale anche se caratterialmente è bipolare, un giorno ti sorride e l’altro non puoi neanche rivolgergli la parola. Il suo stato d’animo dipende anche dai risultati che si ottengono, quando vinciamo due partite di fila corre per abbracciarti. Con lui parlo portoghese”.

Futuro in Nazionale per Mourinho? E’ adatto per il Brasile? “Credo di sì, penso che una Nazionale sia il massimo per un tecnico ed un calciatore. Sicuramente serve un ct con carattere perché non è facile allenare il Brasile ma credo che Mourinho si adatterebbe facilmente. Quale sarà il futuro di Mourinho? Ha ricevuto una proposta dall’Arabia Saudita? Tutti i tifosi vorrebbero che lui restasse ancora qui alla Roma. Per quanto riguarda la proposta, lui non ha detto nulla. Del suo futuro può parlarne solo lui. Chi sarà il prossimo ct del Brasile? Io non ho più notizie di voi, si parla di Ancelotti. lui è un grande allenatore”.