Siviglia nei guai: la comunicazione è già arrivata

Siviglia nei guai: arriva il comunicato ufficiale da parte del club, che adesso si ritrova in una situazione davvero delicata

Guai in arrivo per il club andaluso, fresco campione della Uefa Europa League proprio ai danni della Roma di Mourinho. Il Siviglia è da anni ormai uno dei migliori esempi a livello europeo se si parla di progetti sostenibili, visto che il club è abituato a non spendere cifre esorbitanti per i suoi calciatori, che vengono poi rivenduti a peso d’oro in giro per l’Europa.

Gran parte di questo successo è stato anche merito della progettazione dell’ormai ex ds biancorosso, ovvero Monchi, definito un vero e proprio mago dagli spagnoli dopo appunto i successi con il Siviglia. Di diverso avviso sono invece i romanisti, che hanno riservato al ds spagnolo soprannomi decisamente diversi nel corso della sua avventura nella capitale.

Adesso la società spagnola si trova in una situazione decisamente delicata, e a quanto pare a niente è servita la vittoria della coppa lo scorso 31 maggio ed il club rischia come non mai, dopo l’annuncio ufficiale arrivato nelle ultime ore.

Siviglia nei guai: l’annuncio ufficiale fa tremare i tifosi

La stagione degli andalusi era cominciata come un incubo, con la squadra che si era ritrovata addirittura a dover lottare per non retrocedere, ma è finita a sorpresa di tutti con l’impresa della vittoria dell’Europa League. Tuttavia gli incubi dei tifosi biancorossi sembrano non essere finiti, dopo lo sconvolgente annuncio arrivato in giornata che ha scatenato un terremoto nel calcio spagnolo.

“Il Siviglia FC ha un debito molto difficile da risolvere”. Questo uno dei titoli dell’edizione odierna di Marca, nota testata giornalistica spagnola. Secondo quanto viene riportato il club si trova in una delicata situazione economica, e a niente sono serviti i milioni derivanti non solo dalla vittoria di una coppa europea e della conseguente qualificazione alla prossima edizione della Champions League.

È stato lo stesso Pepe Castro, presidente del Siviglia, a rendere noto il debito di 90 milioni di euro del club, che come prima conseguenza pone l’intera rosa sul mercato, alla ricerca di possibili acquirenti per saldare il debito.

Secondo quanto riportato dai media spagnoli non saranno sufficienti solo un paio di cessioni, con la squadra spagnola costretta a rinunciare a parecchi dei suoi titolari in vista della prossima stagione, cosa che ha scatenato un terremoto in società, con l’addio del ds Monchi, che sempre secondo Marca avrebbe dato le dimissioni proprio a causa della grave situazione societaria.