Ancora giallorosso: la regola sblocca-cessione fa felice Pinto

Calciomercato Roma, assist turco a Tiago Pinto: il fattore che può portare alla firma giallorossa e accontentare tutte le parti in causa.

Archiviato il primo mese dell’estate, antecedente l’apertura ufficiale di un calciomercato iniziato a tutti gli effetti solamente nella giornata di ieri, è cambiata anche la lista delle priorità di Tiago Pinto e colleghi. Se fino al 30 giugno, infatti, l’obiettivo ultimo degli addetti ai lavori giallorossi interessava soprattutto le uscite, da questo momento in poi, complice l’avvicinarsi di un inizio stagionale meno lontano del previsto, bisognerà cercare di accelerare anche le pratiche che permettano a Mourinho di veder rinforzato il proprio scacchiere.

Come sovente evidenziato, in realtà, i tanti scenari legati ai possibili rinforzi non sono mai passati in secondo piano, nemmeno nella fase di grandi attenzioni nei confronti del FFP e del rispetto di un settlement agreement. Parallelamente alle cessioni, infatti, ai piani alti di Trigoria, dopo gli approdi di Ndicka e Aouar, si è cercato anche di continuare a monitorare e valutare le tante opportunità di mercato, in Italia e all’estero.

Nomi come Frattesi o Scamacca ben possono fungere da esempi ma ciò che va adesso evidenziato è che, anche in questa parentesi di mercato di grande attenzione nei confronti di nuovi approdi, il lavoro di Tiago Pinto in uscita potrebbe essere ancora ben lungi dalla conclusione. Piazzati gli esuberi più importanti e trovate le soluzioni maggiormente adatte per giovani come Volpato e Tahirovic, restano aperti diversi scenari che non poche novità potrebbero regalare prossimamente.

Calciomercato Roma, l’assist dalla Supr Lig per Pinto: anche Shomurodov può partire

Il merito principale di Pinto è stato in questa fase quello di chiosare il periodo ‘dedicato’ alla ricerca di plusvalenze senza la cessione di nobili elementi e, dunque, lungi da quella triste situazione che aveva visto la Roma dover rinunciare a titolari della rosa a prezzi non troppo importanti in passato.

Ciò non esclude che qualche uscita importante possa concretizzarsi, unitamente ad un ulteriore labor limae che permetta di trovare soluzioni per chi non sia più al centro del progetto. Se Ibanez rientra perfettamente nella prima delle due categorie appena citate, Eldor Shomurodov è forse tra i protagonisti più emblematici della seconda classificazione. Rientrato a Roma dopo un periodo in prestito allo Spezia, non è mai riuscito in questi due anni giallorossi a dimostrare il proprio valore.

Le voci più recenti sul proprio futuro sottolineano la presenza del Galatasaray, intenzionato a voler provare a trovare un’intesa basata su un prestito con diritto di riscatto. A ciò si aggiunga quanto evidenziato da Flavio Maria Tassotti, a detta del quale il club turco potrebbe sfruttare un importante fattore per garantirsi l’uzbeko. La Super Lig, infatti, impone che per ogni club ci siano 3 giocatori turchi, lasciano poi le restanti 8 caselle per elementi di nazionalità diverse.

Secondo le norme della federazione, però, chi proviene dall’Uzbekistan gode dello status di giocatore nazionale: un fattore certamente non di trascurabile importanza e che potrebbe finalmente rivelarsi decisivo per aiutare Pinto in quella che sarebbe l’ennesima grande operazione.