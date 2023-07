Calciomercato Roma, alternativa bloccata: hanno detto no

Calciomercato Roma, niente cessione e secca smentita: arriva la decisione circa il futuro del giocatore. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Come ormai chiaro e noto, l’inizio del mese di luglio sancirà la catalisi anche di una sorta di seconda fase per il calciomercato della Roma, destinato adesso ad entrare nel vivo anche sul fronte delle entrate. Giugno ha infatti rappresentato un momento non poco importante per Tiago Pinto e colleghi, chiamati e attesi soprattutto da un massiccio lavoro epurativo risultato fondamentale ai fini del rispetto degli ormai divenuti noti paletti del FFP.

Questi sono stati, fino a due giorni fa, l’oggetto principale di attenzione per il modus operandi del club, bravo comunque a non snobbare o sottovalutare i non meno importanti discorsi sul fronte delle entrate. Ufficializzati Ndicka e Aouar, i summit londinesi e italiani di Tiago Pinto sono serviti anche ad apparecchiare trattative e sondare terreni più o meno fertili, cercando in questo modo di approcciare con idee e consapevolezza già acquisite a questa seconda fase di mercato.

Calciomercato Roma, Renato Sanches al posto di Frattesi: il PSG ha già deciso

Le priorità e le esigenze del club sono ormai note, soprattutto alla luce delle defezioni palesate dalla squadra nel corso della passata stagione e, soprattutto, delle richieste di un José Mourinho che non ha mai nascosto il proprio anelito ad un perfezionamento che garantisse lui maggiori margini per lottare a livelli ancora più importanti.

Cessioni a parte, il mese di giugno ha visto rivolgere una certa attenzione anche alla ricerca di elementi che perfezionassero in particolar modo l’attacco e il centrocampo. Se per la regione offensiva i nomi più caldi sono stati quelli di Scamacca e Morata, per la regione mediana il vero e proprio tormentone, non solo in casa Roma, è tornato ad essere quello di Davide Frattesi, affascinante quanto complicato per una lista di motivi di cui ormai noto.

Al netto dei buoni rapporti con il Sassuolo, le grandi ingerenze per l’ingaggio di Davide, unitamente allo ‘scontro’ con un club che raramente si concede a sconti troppo importanti, impedisce ad oggi di vedere con chiarezza quale possa essere il futuro del 16 di Dionisi. In tale ottica, dunque, si leggano le notizie degli ultimi giorni circa le alternative ricercate dai giallorossi qualora la trattativa con il Sassuolo sfumasse per la seconda volta.

Su tale fronte, LaRoma24.it riferisce però importanti aggiornamenti su Renato Sanches, inserito nella rosa di possibili alternative a Frattesi. Stando a quanto riportato, infatti, il centrocampista portoghese non è nella lista dei partenti del PSG, la cui dirigenza si sarebbe detta intenzionata a tenerlo in squadra per continuare a puntare su di lui.