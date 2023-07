Calciomercato Roma, Arabia rifiutata: offerta dalla Turchia

C’è una nuova indiscrezione relativa al futuro del calciatore, obiettivo di mercato della Roma. Ecco le ultimissime in merito al suo trasferimento in giallorosso.

Nuove notizie di calciomercato sulla Roma con il club che è pronto ad investire per prendere il calciatore nel corso di questa sessione di mercato 2023. Ci sono nuovi aggiornamenti su questo affare con il giocatore che ha deciso di rifiutare l’offerta dell’Arabia Saudita.

In questa fase di mercato tra i club più attivi ci sono quelli arabi che hanno messo a segno una serie di colpi a parametro zero e non solo. Dopo Ronaldo, che è arrivato nella Saudi Pro Leauge a gennaio 2022, ance altri calciatori sono arrivati in Arabia Saudita come Benzema, Koulibaly, Mendy, Kante e Brozovic. A sorpresa, ci sono anche altri giocatori che hanno deciso di rifiutare la proposta dei club arabi. Tra questi c’è anche un obiettivo di mercato della Roma.

Calciomercato Roma: nuovi aggiornamenti sulla trattativa

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, Zaha è pronto a restare in Europa. Il calciatore, attualmente svincolato dopo la fine della sua esperienza in Premier League tra le fila del Crystal Palace, ha deciso di chiudere la sua esperienza inglese per trovare una nuova società. Le offerte per il calciatore 30enne non mancano, nelle ultime settimane ha ricevuto delle proposte anche da parte di squadre dell’Arabia Saudita che ha gentilmente rispedito al mittente. L’obiettivo di Zaha è quello di restare in Europa.

Accostato anche alla Roma, Wilfried Zaha è finito nel mirino del Fenerbahce: il club turco ha messo sul piatto un ricco contratto da 4,5 milioni di euro a stagione oltre ad un ricco bonus alla firma. Duttile tatticamente, l’inglese può giocare su tutto il fronte offensivo e nell’ultimo periodo è stato uno dei protagonisti del club inglese del Crystal Palace. La squadra, che ha tentato anche di rinnovare il contratto del 30enne, s’è dovuta arrendere alla volontà del calciatore che ha deciso di cambiare squadra. Il suo obiettivo è restare in Europa. Il nome di Zaha è stato accostato anche alla Roma anche se adesso il club turco resta in vantaggio nella corsa per il calciatore.