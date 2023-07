Calciomercato Roma, il giallorosso nel destino: affare in chiusura

Calciomercato Roma, proseguono le mosse di Tiago Pinto tra acquisti e cessioni: la trattativa sta per decollare e potrebbe chiudersi in prestito con diritto di riscatto.

I fari della Roma sono accesi sia sul fronte entrate che su quello uscite. Si prospettano ancora giorni bollenti per i giallorossi, che oltre a scandagliare il terreno in vista di potenziali acquisti, stanno sbloccando anche quelle uscite indispensabili per sistemare il bilancio in vista dell’accordo UEFA.

Le porte nella Capitale, dunque, continuano ad essere incredibilmente girevoli. Ne sa qualcosa Eldor Shomurodov, che dopo l’esperienza in prestito allo Spezia è ritornato nella Capitale. Fuori dal progetto tecnico giallorosso, però, l’uzbeko dovrebbe fare nuovamente le valigie. Secondo quanto riferito dal ‘Corriere dello Sport’, infatti, sulle tracce dell’ex Genoa si sarebbe messo il Galatasaray, pronto a chiudere l’affare in prestito con diritto di riscatto.

Calciomercato Roma, addio Shomurodov: sulle sue tracce il ‘solito’ Galatasaray

Il club di Istanbul è infatti alla ricerca di un nuovo bomber dopo la fine del prestito di Icardi, ritornato al Psg e finito nuovamente in orbita Roma. I rapporti tra Gala e Roma sono buoni, come confermato dalla trattativa Zaniolo imbastita qualche mese fa; i turchi hanno ora alzato il pressing per Shomurodov e contano di chiudere il cerchio in tempi relativamente brevi.

Ricordiamo che l’uzbeko è legato ai giallorossi da un contratto in scadenza nel 2026. Ragion per cui la soluzione prestito potrebbe accontentare i due club. Non sono state svelate le cifre con le quali eventualmente si chiuderà un affare importante per la Roma, che dunque sfoltisce il proprio attacco. Il tutto in attesa di definire con maggiore chiarezza l’affare Scamacca con il West Ham: l’ex Sassuolo è in cima alla lista dei desideri di Pinto e la settimana entrante potrebbe rivelarsi quella decisiva per imprimere l’accelerata decisiva ad un affare che si preannuncia comunque complesso e pieno di ostacoli. Le cessioni, sotto questo punto di vista, ricopriranno un ruolo tutt’altro che banale.