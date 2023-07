Calciomercato Roma, lampo per il nuovo 9: cambia la formula

Calciomercato Roma, entra nel vivo la campagna acquisti giallorosso: il contatto decisivo che potrebbe imprimere la svolta decisiva all’operazione.

Archiviato il delicato capitolo cessioni, la Roma affronta il mese di luglio con la volontà di puntellare ulteriormente l’organico a disposizione di Mourinho. Tra i reparti sotto la lente di ingrandimento di Pinto, impossibile non menzionare l’attacco.

Complice il grave infortunio patito da Tammy Abraham nel corso dell’ultima gara di campionato contro lo Spezia, infatti, i giallorossi sono obbligati ad acquistare un nuovo 9. Il rinnovo del contratto di Andrea Belotti fino al 2025, sotto questo punto di vista, non può bastare. Non sono poche le opportunità sul tavolo della Roma, che sta studiando la soluzione più congeniale. Da Scamacca a Morata, passando per la suggestione Icardi all’occasione Dia: il GM della Roma sta scandagliando come e quando affrettare i tempi per regalare allo ‘Special One’ l’attaccante a lungo cercato. Tra i profili menzionati, quello che stuzzica maggiormente l’area mercato della Roma è sicuramente Gianluca Scamacca.

Calciomercato Roma, nuova formula per Scamacca: ecco il piano

Con l’ex attaccante del Sassuolo l’accordo è stato già trovato da tempo. A mancare, però, è l’intesa tra West Ham e Roma, visto che gli inglesi non hanno ancora aperto alla soluzione prestito.

Secondo quanto evidenziato da il ‘Corriere dello Sport’, la prossima settimana ci sarà un nuovo contatto tra i due club, con i giallorossi che potrebbero puntare ancora sul prestito oneroso con diritto di riscatto. Formula non particolarmente gradita agli ‘Hammers‘, che preferirebbero cedere il proprio attaccante a titolo definitivo per rientrare nell’immediato dai soldi sborsati la scorsa estate per portare Scamacca a Londra.

Sistemata la questione cessioni, però, la Roma potrebbe a questo punto presentarsi con una nuova offerta, consistente in un prestito oneroso con riscatto condizionato. Staremo a vedere se il West Ham ammorbidirà la sua posizione e verrà incontro alle richieste dei capitolini, che stanno lavorando ai fianchi per riuscire a trovare il bandolo della matassa. I contatti proseguiranno anche nei prossimi giorni per tentare di ricucire il gap tra domanda ed offerta: seguiranno aggiornamento.