Dalla Roma al Milan: contratto scaduto e scippo dopo il tris

Dalla Roma al Milan: il suo contratto è scaduto ed i rossoneri hanno messo gli occhi proprio su di lui, che scippo ai giallorossi

Quella appena conclusa è stata una delle migliori stagioni per la società Roma. Escludendo la prima squadra maschile infatti le categorie inferiori, e anche la formazione femminile si sono distinte per i trofei conquistati, soprattutto tra i ragazzi delle giovanili.

Le ragazze sono quelle che hanno avuto forse la stagione più straordinaria, grazie a quanto di buono dimostrato in Champions League, dove nel doppio confronto con il Barcellona avrebbero sicuramente meritato qualcosa in più. Sarebbe bastata forse anche solo la gioia del gol alla prima all’Olimpico, magari sotto la Sud per sentire per la prima volta l’abbraccio del tifo romanista, ma purtroppo quel match ebbe tutt’altro epilogo.

Diverso è il discorso che riguarda il settore giovanile. Quello della Roma è da anni uno dei vivai più vincenti, ma soprattutto in grado di sfornare tanti calciatori che poi riescono a conquistarsi stabilmente la Serie A, ma proprio questo piccolo “tesoro” rischia di essere smantellato, attraverso un addio che lascia tutti senza parole.

Dalla Roma al Milan: lo scippo dopo il tris

Come detto in precedenza il settore giovanile è da anni ormai uno dei più grandi orgogli della società. La primavera, ma anche le categorie inferiori, ci hanno abituato alla conquista di trofei anche importanti, ma a chi si può attribuire il metodo di questi successi?

Gran parte dei meriti sono senza dubbio di Enzo Vergine, responsabile appunto del settore giovanile giallorosso. Il buon lavoro svolto da lui e dai suoi collaboratori è sotto gli occhi di tutti, basta pensare che quest’anno la Roma ha conquistato ben 3 titoli con le giovanili nel 2022, record per il club, e questo ha posto su di lui l’interesse di molti club in Italia che vorrebbero migliorare questo aspetto societario.

Tra le tante possibili squadre a lui interessate spicca il Milan, che dopo l’addio di Angelo Carbone è alla ricerca di qualcuno che possa ricoprire quel ruolo e che possa garantire il massimo dei risultati e pare aver individuato proprio in Enzo Vergine l’uomo giusto per questo incarico, ma è da chiarire la posizione della Roma nel volerlo lasciar partire