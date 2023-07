Nuovo bomber dalla Liga per Mourinho: Ancelotti tramortito

Calciomercato Roma, rinforzo oltreoceano per Mourinho: spunta un nuovo nome per provare ad ovviare all’assenza di Abraham.

Tante le priorità e le prerogative del club giallorosso nel corso della corrente campagna acquisti, fin qui contraddistinta da una massiccia attenzione soprattutto nei confronti delle uscite, in grado però di essere gestita senza togliere troppe energie alle non meno importanti questioni legati ad entrate e rinforzi necessari al miglioramento della rosa giallorossa. In circa un mese di mercato, Tiago Pinto è riuscito a regalare al connazionale José elementi come Ndicka e Aouar, epurando altresì uno scacchiere da esuberi di vecchia conoscenza e confermando al contempo elementi in scadenza contrattuale.

Dopo Smalling, è ormai praticamente ufficiale anche il rinnovo di El Shaarawy, annoverato nella lista delle urgenze principali per questa prima parentesi di calciomercato, dopo la quale sarà possibile entrare nel vivo di scelte e affondi che permettano di trovare tempestive soluzioni per alcuni degli scenari rappresentanti ad oggi delle priorità per Pinto e colleghi.

Calciomercato Roma, spunta la suggestione Castellanos per l’attacco

Tra queste, va sicuramente segnalata la questione attacco, alla luce della scarsa prolificità offensiva palesata dagli uomini di Mourinho nel corso della passata stagione e, soprattutto, dell’infortunio di Tammy Abraham che costringerà la Roma a fare a meno del proprio numero 9 per almeno una buona prima parte del prossimo campionato.

I nomi fin qui emersi sono diversi e, tra i vari, quelli di Morata e Scamacca rappresentano certamente quelli più caldi e spendibili. In queste ore, però, arrivano dalla Spagna aggiornamenti di non poco conto, legati ad una lista di profili monitorati per cercare di completare il reparto offensivo.

Secondo TodoFichajes.com, infatti, la Roma starebbe pensando anche a Taty Castellanos, di proprietà del New York City FC e attualmente reduce da una felice esperienza in prestito al Girona, durante la quale si è distinto per un clamoroso e inatteso poker valso la vittoria contro il Real Madrid lo scorso 25 aprile.