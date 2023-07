Telefonata diretta con Mourinho: alla Roma dopo la rescissione

Calciomercato Roma, dall’Inghilterra arrivano importanti aggiornamenti su un nome accostati in tempi e in modi diversi ai giallorossi.

Dopo aver rinforzato l’organico con tre innesti mirati come Aouar, Ndicka e Llorente, la Roma ha sfruttato l’ultima settimana di giugno per definire quelle cessioni con le quali mettere a bilancio plusvalenze importanti. Archiviata la prima fase della sessione estiva di calciomercato, i giallorossi si concentreranno su altri obiettivi.

Oltre a puntellare il centrocampo con almeno un innesto mirato, infatti, i giallorossi stanno scandagliando con molta attenzione anche le corsie esterne, alla ricerca di nuovi profili per aumentare il ventaglio di alternative su cui José Mourinho potrà fare affidamento. E proprio il tecnico lusitano, stando alle ultime indiscrezioni che trapelano dall’Inghilterra, si sarebbe messo in proprio per convincere un calciatore che milita in Premier League a sposare la causa giallorossa.

Calciomercato Roma, dall’Inghilterra: chiamata Greenwood-Mourinho

Si tratta di Mason Greenwood, ormai ai margini dello United e sempre più fuori dal progetto dei Red Devils. L’esterno destro classe ‘2001, nonostante la fiducia che ripone in lui ten Hag, potrebbe decidere di fare le valigie e cambiare aria. Del resto i messaggi ufficiosi lanciati dal club inglese nel corso delle ultime settimane sono inequivocabili.

Legato al Manchester United da un contratto in scadenza nel 2025, Greenwood ha visto la sua valutazione ridimensionarsi in maniera drastica, a causa di una serie di sfortunati episodi afferenti la vita privata. Secondo quanto riportato dal ‘The Sun’, però, negli ultimi giorni Mourinho avrebbe contattato direttamente il calciatore per offrirgli la possibilità di vestire la maglia della Roma. Sono due le strade con le quali Greenwood potrebbe approdare nella Capitale.

La tentazione Roma potrebbe infatti diventare realtà nel caso in cui lo United decida di mandarlo in prestito, ma non solo. Da non escludere, infatti, l’ipotesi rescissione: il gelo calato tra il calciatore e il club inglese potrebbe porre le premesse per un addio anticipato, il che faciliterebbe e non poco l’affare. I capitolini osservano interessati l’evolvere della situazione.