Calciomercato Roma, bomba Icardi: 30 milioni

Calciomercato Roma, tiene ancora banco il nome di Mauro Icardi dentro Trigoria. Ecco la novità che riguarda uno degli attaccanti messi nel mirino da Pinto

Il nome di Mauro Icardi è uno di quelli che scaldano. Sì, perché abbiamo sempre visto di cosa è capace l’ex attaccante dell’Inter che soprattutto in Italia ha segnato gol a grappoli con la maglia dei nerazzurri. Al Psg, anche per via del poco spazio che ha avuto, ha fatto meno bene. Ma al Galatasaray, dove ha giocato la scorsa stagione, ha ripreso a segnare quasi con una regolarità disarmante.

La Roma sappiamo bene essere alla ricerca di un attaccante. E avrebbe pensato almeno stando ad alcune indiscrezioni di mercato anche all’argentino. Trattativa non semplice, non tanto per quello che è il costo del cartellino – con 10milioni di euro si potrebbe anche chiudere – ma soprattutto per quello che è l’ingaggio del calciatore che è di 9milioni di euro. Una cifra decisamente alta per le casse di tutti, anche per il club turco che lo vorrebbe di nuovo alle proprie dipendenze. Ma per tornare a Istanbul, almeno secondo quello che ha scritto m.sabah.com.tr, Mauro avrebbe sparato alto.

Calciomercato Roma, Icardi spara alto

Sì, per tornare in Turchia Icardi vorrebbe un contratto di 3 anni a 10milioni di euro a stagione. Di più di quello che gli garantisce il Psg. Evidente che a queste condizioni il club campione di Turchia dove gioca Zaniolo non lo potrà mai prendere, e la Roma in questo caso rimane in corsa. Ma ovviamente, ed è altrettanto evidente, non a queste condizoni.

La pista che porta a Mauro comunque è da seguire, soprattutto perché le ultime voci che riguardano Morata dicono che la prossima settimana il Milan potrebbe avere un incontro con l’entourage del giocatore. Insomma, i rossoneri, potrebbero mettere la freccia.