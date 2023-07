Calciomercato Roma, incontro con il Milan: fiato sospeso Pinto

Calciomercato Roma, il Milan è pronto a scendere ufficialmente in campo: le ultime indiscrezioni sugli intrecci che riguardano anche i giallorossi.

Dopo aver ufficializzato la cessione di Sandro Tonali al Newcastle, il Milan ha rivoluzionato drasticamente le proprie strategie di mercato. I rossoneri, infatti, si segnalano tra i più attivi visti i 70 milioni di euro intascati dalla vendita del centrocampista italiano. Le mosse di Moncada, sotto questo punto di vista, potrebbero entrare in collusione con le strategie di Pinto a stretto giro di posta.

Uno dei teatri di ‘scontro’ sarà sicuramente la trattativa legata a Davide Frattesi. Per il centrocampista italiano si sta accendendo una vera e propria asta, visto che sulle tracce della mezzala italiana ci sono praticamente tutte le big di Serie A. In tempi e in modi diversi Roma, Inter e Milan hanno effettuato ben più di qualche sondaggio esplorativo. Per motivi diversi, però, nessuno di questi club ha chiuso l’operazione, che si sta trascinando ormai da diverse settimane. La proposta di Pinto per Frattesi si aggira sui 30 milioni di euro (al netto della percentuale sulla futura rivendita del calciatore da scontare): i buoni rapporti con il Sassuolo sono un dettaglio da non trascurare.

Calciomercato Roma, incontro fissato tra il Milan e il Sassuolo per Frattesi

Con l’Inter intenta a perfezionare la cessione di Onana (il blitz del Manchester United non è ancora andato a segno), a far saltare il banco potrebbe alla fine essere il Milan.

Secondo quanto evidenziato da Sky, infatti, nella giornata di domani dovrebbe andare in scena il primo incontro ufficiale tra il Milan e il Sassuolo per capire la fattibilità dell’operazione Frattesi. Un summit importante per tentare di approfondire una trattativa che, lato Milan, non è entrata ancora nella sua fase più calda. Dopo aver perfezionato l’operazione Loftus-Cheek e in attesa di imprimere la svolta decisiva sull’intrigo Pulisic, dunque, i rossoneri si faranno ‘minacciosi’ anche su Frattesi, per puntellare ancora di più una mediana che sta vivendo una fase di assoluto restyling. Staremo a vedere se e in che modo il ‘Diavolo’ riuscirà a ritagliarsi spazi di manovra per Frattesi: seguiranno aggiornamenti.