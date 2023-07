Firma ufficiale fino al 2028: niente Roma

Dopo aver perfezionato una trattativa esplosa sotto traccia, è arrivato anche il comunicato ufficiale che fuga ogni dubbio. Scartata l’ipotesi Roma.

Una delle priorità più stringenti in casa Roma è l’acquisto di un nuovo centrocampista. A tal proposito non sono pochi i nomi che circolano in orbita giallorossa, con Tiago Pinto molto attento a capitalizzare quelle occasioni che di volta in volta dovessero presentasi.

Alla luce del doppio affare Volpato-Missori concluso con il Sassuolo, il profilo di Davide Frattesi è ritornato prepotentemente in orbita Roma. Il centrocampista italiano, che ha incassato il gradimento totale dell’area mercato giallorossa, è in cima alla lista dei desideri di Tiago Pinto, che sta provando a capire i margini di manovra con il Sassuolo. Al netto della percentuale legata alla futura rivendita del calciatore e dei rapporti consolidati tra i due club, la sensazione è che a stretto giro di posta i giallorossi proveranno un nuovo affondo per anticipare la concorrenza. Milan ed Inter, infatti, hanno per adesso altre priorità: i rossoneri hanno preferito puntellare altre zone del campo mentre i nerazzurri aspettano acquirenti per la cessione di Onana.

Calciomercato Roma, Nmecha ha firmato con il Borussia Dortmund

Quello di Frattesi, però, non è l’unico profilo che intriga la Roma. Da non scartare neanche le opzioni che portano a Sabitzer e Renato Sanches, anche se più defilate. Nel dossier giallorosso, inoltre, era finito anche Felix Nmecha. Nei giorni scorsi la Roma ha effettuato dei sondaggi esplorativi, non approfonditi, per capire valutazioni e costi del tuttocampista del Wolfsburg che, però, era seguito da tempo dal Borussia Dortmund.

Proprio i gialloneri hanno annunciato l’acquisto del centrocampista tedesco con una nota apparsa sul proprio sito ufficiale. Nmecha ha dunque apposto la sua firma sul contratto che lo legherà al Borussia Dortmund fino al 30 giugno 2028; dopo essersi messo in evidenza la scorsa stagione a suon di prestazioni importanti, dunque, Nmecha ha detto ufficialmente sì al Borussia Dortmund, preferendo restare in Bundesliga. La sensazione è che si tratti di un calciatore che per qualità e caratteristiche sentiremo molto parlare.