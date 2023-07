“Il Milan chiude quando vuole”: Roma avvisata

“Il Milan chiude quando vuole”: in diretta arriva l’annuncio che avvisa la Roma sulla questione. Con il Milan l’intreccio – al momento – triplo

Col Milan l’intreccio è triplo. Almeno per ora, visto che da qui alla fine delle “ostilità” del calciomercato di altri nomi in ballo tra rossoneri e giallorossi ce ne potrebbero essere altri. Ma al momento il conto si ferma a tre: Musah del Valencia, Kamada svincolato, e Traoré del Wolverhampton. Profili accostati ad entrambi i club.

Ad entrare nel dettaglio, guardando i dettagli in questo caso in ambito milanese, ci ha pensato Pietro Mazzara, giornalista che è intervenuto ai microfono di TVPLAY durante la consueta diretta di calciomercato.it in onda su Twitch. Un quadro generale di quello che potrebbe succedere nelle prossime settimane e che riguarda, appunto, i calciatori citati.

Calciomercato Roma, l’annuncio in diretta

“Su Musah il Milan si è mosso in modo importante, sta facendo una politica precisa. Il Villarreal, per esempio, se Chukwueze dovesse spingere non avrebbe troppa forza vista la scadenza a 2024, anche il Valencia ha difficoltà economiche, addirittura attraverso delle leve fiscali si potrebbe mettere l’incasso nel 2022/2023, cosa che sarebbe utile per il Valencia”, Insomma, Pioli per il centrocampista fa sul serio e vorrebbe vedere in rossonero in tempi brevi.

“Il fatto che il Milan abbia messo in standby l’operazione Kamada è un segnale importante, perché l’operazione era fatta, anche se i procuratori giapponesi per gli ultimi dettagli se la sono presa un po’ comoda. Il Milan se vuole l’operazione la chiude” ha però spiegato Mazzara, che quindi dà ancora avanti i lombardi. Infine un passaggio su Traorè: “Molto più probabile di Singo” ha concluso.