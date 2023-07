Offerta faraonica per Dybala e scadenza fissata: spunta la promessa a Mou

Calciomercato Roma, sirene arabe per Dybala e nuovo pericolo per l’addio: arriva la prima decisione del 21 di Mourinho.

In questi tempi, esattamente un anno fa, il club giallorosso iniziava a considerare con sempre più veemenza la pista che avrebbe potuto condurre all’ingaggio di uno degli elementi più importanti e qualitativi del nostro campionato. Non si trattò, come ricorderete, di una trattativa semplice, alla luce delle tante componenti in gioco e di un’ingerenza che aveva coinvolto diversi club del nostro campionato.

Se in una prima fase il suo futuro sembrava destinarlo all’Inter, fu poi la possibile attenzione del Napoli nei suoi confronti a rappresentare l’ennesimo elemento in grado di acuire le difficoltà di una trattativa e un corteggiamento che, a fine luglio, condussero la Joya in una fervente capitale, consapevole delle qualità dell’ex Juventus e del grande aiuto che avrebbe potuto dare alla squadra di Mourinho.

Infortuni e problematiche fisiche a parte, il primo anno di Dybala a Roma è stato contraddistinto da una felice gestione da parte dello Special One, bravo a centellinarne le energie e gestirne le condizioni in una stagione contraddistinta anche dall’importante presenza del Mondiale in Qatar in medias res.

Calciomercato Roma, sirene arabe per Dybala: non basta il primo ‘no’ a scongiurare i pericoli esteri

In una fase adesso contraddistinta da tante voci e attenzioni per scenari legati soprattutto alle entrate (dopo il massiccio lavoro alle cessioni dello scorso mese), il nome di Paulo continua però a preoccupare i tifosi della Roma, oltre che a rappresentare uno dei motivi di interesse di una campagna acquisti che, indipendentemente dagli esiti finali, lo sta comunque vedendo meno protagonista rispetto alla scorsa stagione.

I due anni di contratto e la presenza di Mourinho sono certamente fattori a vantaggio della Roma, consapevole però di una scadenza di clausola fissata il 31 luglio che potrebbe ingolosire non poco i club esteri. Se in Italia la clausola reta di 20 milioni, ne bastano 8 in meno a squadre estere che vogliano prelevarlo dalla Roma dopo un solo anno, a patto che lo facciano entro la fine del mese. Partendo dal presupposto che la volontà del giocatore, come accade sempre in questi casi, potrebbe rivelarsi decisiva ai fini di eventuali trattative, non sfuggano gli ultimi aggiornamenti de Il Messaggero.

Stando a quanto si legge, infatti, Dybala avrebbe rispedito al mittente arabo le offerte recapitategli in questo periodo: dietro tale scelta si cela la consapevolezza che il lauto e ben più ampio ingaggio propostogli non lenirebbe comunque il grande gap qualitativo e di importanza della lega saudita rispetto al nostro continente. Una presa di posizione importante, alla quale bisogna aggiungere anche il ricordo di una promessa fatta a Mourinho dopo il primo anno nella Capitale: restare a Roma per provare a centrare la Champions e riscattarsi dopo la finale di Budapest.

Motivazioni importanti che non cancellano però i timori per possibili sirene inglesi, che potrebbero puntare sulla clausola e su proposte contrattuali ben più ricche. Nulla di concreto, comunque, per ora, se non la consapevolezza che già durante le prossime settimane sarà possibile comprendere con ulteriore chiarezza quale possa essere l’imminente futuro del pilastro giallorosso e di Mourinho.