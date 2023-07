Pinto scatenato chiude un altro colpo: ci sarà il 10 luglio al raduno

Pinto scatenato: dopo aver preso Aouar e Ndicka il gm giallorosso ha chiuso un altro colpo: ci sarà al raduno il prossimo 10 luglio

Tiago Pinto scatenato ha chiuso un altro colpo di mercato. Gli innesti al momento sono stati due, quelli di Aouar e Ndicka, ma il lavoro del gm giallorosso si è visto soprattutto con le cessioni che è riuscito a piazzare entro il 30 giugno che hanno avvicinato sensibilmente i 30 milioni di euro servivano per stare dentro i paletti del Fair Play Finanziario.

Il portoghese non ci è riuscito del tutto, ma la società per non cedere nessun big della rosa ha accettato la multa che dovrebbe arrivare e che dovrebbe essere di 5 milioni di euro. Insomma, ci è riuscito possiamo dirlo Pinto, che adesso, secondo le informazioni riportate da calciomercato.it, ha chiuso un altro colpo. Che sarà ufficiale nei prossimi giorni.

Pinto scatenato, torna Llorente

Un ritorno, quello di Llorente, il difensore del Leeds che è tornato alla base solamente per pochi giorni. Ci sarà lunedì prossimo il difensore a Trigoria, giorno fissato per il raduno. Una data assai vicina visto che, arrivati a questo punto della giornata, è meno di una settimana. Un colpo che chiude il quadro dei difensori, anche se dovesse andare via Ibanez, non dovrebbero esserci altri innesti in difesa. A meno che non avvenga non ci sia un’altra cessione, quella di Karsdorp, che è nell’aria da un poco di tempo, e con l’olandese che dovrebbe essere rimpiazzato da Kristensens, un altro del Leeds, in procinto di trasferirsi a Trigoria.

Insomma, un grande lavoro quello di Pinto che ovviamente non è finito qui. Nel corso di questa lunga estate sono altri i colpi che il gm deve piazzare. E ha dimostrato, come detto, di avere tutte le qualità per riuscirci davvero.