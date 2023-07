Tira e molla Frattesi, via libera Roma: sostituto in Serie A

Si accende il calciomercato in Serie A. Nuova sfida all’orizzonte per Davide Frattesi e possibile via libera per la Roma di José Mourinho, spunta il piano B.

Il calciomercato italiano si concentra ancora una volta intorno al nome di Davide Frattesi. Il centrocampista del Sassuolo è stato accostato a tutte le big della Serie A, la Roma di José Mourinho e Tiago Pinto è ancora in prima fila per il classe ’99. Per aggiudicarsi il calciatore neroverde c’è da fare i conti con la concorrenza interna della Serie A e le richieste economiche del club emiliano. Nel frattempo una squadra concorrente sembra pronta a fiondarsi sul piano B a centrocampo.

Tira e molla Davide Frattesi, il nome del centrocampista del Sassuolo torna ad infiammare il calciomercato della Serie A. Tutte le grandi squadre del campionato italiano sono state segnalate sulle tracce del centrocampista neroverde. La richiesta del club emiliano continua ad essere alta, ma la Roma ha una posizione di favore nella corsa al classe ’99. Oltre al tesoretto messo nelle casse del club, anche grazie alla doppia cessione di Volpato e Missori proprio al Sassuolo, i giallorossi vantano sempre una clausola del 30% sulla rivendita del centrocampista da parte degli emiliani.

Calciomercato Roma, l’Inter guarda oltre Frattesi: Samardzic nel mirino

La concorrenza per Frattesi non manca, ma ancora non sono pervenute sulla scrivania di Giovanni Carnevali offerte che possano bruciare la concorrenza. Attenzione alle prossime manovre del Milan, che ha da poco ufficializzato l’addio di Sandro Tonali, passato per circa 70 milioni al Newcastle. Grosse novità arrivano anche dalla sponda nerazzurra della città lombarda.

L’Inter di Simone Inzaghi sembra pronta a battere nuove piste in Serie A come alternativa al centrocampista del Sassuolo, come riporta Calciomercato.it. Per sostituire il croato, che giocherà la prossima stagione in Arabia, spunta la pista Lazar Samardzic dall’Udinese. Il classe 2002, tedesco ma naturalizzato serbo, è nella lista dei desideri nerazzurra per il centrocampo. A confermarlo è l’agenzia che cura gli interesse del calciatore bianconero: “Noi possiamo solo che confermare l’interesse dell’Inter per il ragazzo.” A riportare le parole della Lios Sports è stato il sito inter-news.it .