Abraham torna a Roma: condizioni e tempi di recupero

Nell’ultima partita contro lo Spezia, Abraham ha subito la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro, costringendolo allo stop

La stagione non era stata il massimo, ma il finale è stato troppo duro. Tammy Abraham di sicuro non si aspettava di concludere in quel modo la passata stagione, dove non ha brillato. Nell’ultima giornata contro lo Spezia, fondamentale per accedere in Europa League, l’attaccante della Roma è stato sostituito dopo 15 minuti dal suo ingresso nel secondo tempo. Il motivo? Un infortunio molto grave.

Secondo gli esami strumentali, infatti, è emerso che il legamento del ginocchio sinistro del numero 9 giallorosso si è rotto e questo lo costringerà a un lungo stop. L’operazione per ridurre l’infortunio è andata a buon fine, ma comunque i tempi di recupero sono molto lunghi. Gli esperti inglesi hanno dato il via al recupero, con l’ex Chelsea che era tornato a Londra dopo l’infortunio all’articolazione.

Questo incidente di percorso ha cambiato i piani di diverse parti. Da una c’è proprio Abraham, che sperava di poter partecipare alla preparazione per poi dare il meglio di sé durante l’anno e cercare di far dimenticare l’annata storta appena conclusa. Dall’altra c’era la Roma che sperava dio poter vendere l’attaccante a una trentina di milioni e mettere da parte una cifra abbastanza importante per la campagna acquisti. Poi c’erano i club interessati, con diverse squadre inglesi che lo volevano riportare in Premier League.

Abraham torna a Roma, via alla fase due del recupero

Ora, invece, l’unica cosa che potrà essere fatta è cercare di recuperare il prima possibile, visto che i tempi di recupero per Abraham sono molto lunghi. Si stima che l’attaccante romanista starà fuori fino a febbraio, costringendolo a saltare almeno metà campionato.

Il recupero sarà lento e faticoso, ma intanto, l’inglese è già partito con la fase due di questo lungo cammino. Tammy è tornato a Roma oggi con un volo atterrato a Ciampino e nei prossimi giorni rivedrà Mourinho insieme ai compagni. La prossima settimana, infatti, comincia il raduno a Trigoria, con i giocatori che si alleneranno prima di lasciare la Capitale e partire per il ritiro.