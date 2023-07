Accordo totale, fissate le visite mediche: bancomat Roma

Accordo totale e visite mediche fissate: anche la Roma come sappiamo rientra nell’operazione anche se i soldi dovrebbero arrivare l’anno prossimo

Non ci sono dubbi ormai: Frattesi sarà un giocatore dell’Inter l’anno prossimo con buona pace per la Roma che comunque incasserà una certa somma. Anche se questa, visto che il centrocampista si muoverà in prestito, arriverà probabilmente il prossimo anno, quando l’affare si chiuderà del tutto.

I giallorossi adesso vanno forte su Kamada, che è un colpo a parametro zero che Pinto ha in mente da un poco di tempo e per il quale è arrivato l’ok anche dai Friedkin e da Mourinho. Insomma, le scelte adesso sono obbligate per il gm giallorosso che comunque non perde di vista i soldi che deve incassare.

Accordo totale, le cifre per Frattesi

A svelare quello che è l’accordo per Frattesi all’Inter ci ha pensato Di Marzio, che ha parlato di un prestito con obbligo di riscatto per la prossima stagione. Un affare da 26-27 milioni di euro cash più il cartellino di Mulattieri che è stato valutato circa 6 milioni. Tutto ok, e sono anche fissate le visite mediche.

Che dovrebbero essere questa settimana, precisamente nella giornata di venerdì prossimo e dopo ci sarà l’annuncio ufficiale.