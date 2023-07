Doppio intrigo Roma: Mou fa saltare il banco

Calciomercato Roma, ore frenetiche in casa giallorossa per riuscire a chiudere il cerchio e regalare a Mourinho un altro rinforzo.

Dopo aver perfezionato molte cessioni, la Roma si appresta a definire il ritorno di Llorente nella Capitale. L’acquisto in prestito con obbligo di riscatto del centrale spagnolo, però, aprirà le porte di un’altra fase operativa della sessione estiva di calciomercato dei capitolini.

Se per l’attacco il profilo più caldo continua ad essere Gianluca Scamacca, per il quale però bisognerà trovare la quadra definitiva con il West Ham, per il centrocampo il ventaglio di soluzioni disponibili è molto ampio. Negli ultimi giorni è ritornato prepotentemente in orbita Roma il profilo di Marcel Sabitzer che, dopo non essere stato riscattato dal Manchester United, è ritornato in Baviera ma potrebbe ben presto fare le valigie. Centrocampista polivalente in grado di fornire il suo contributo sia in termini di prestanza fisica che di inserimento, l’austriaco è da tempo nei radar giallorossi.

Calciomercato Roma, da Sabitzer a Kamada: la situazione

Secondo quanto evidenziato da calciomercato.it, però, almeno per il momento non si può parlare di una vera e propria trattativa tra i due club. La Roma non ha ancora affondato il colpo entrando nel vivo delle operazioni, preferendo ragionare sul da fare. Dal canto suo, però, Mourinho avrebbe già fatto il nome di Sabitzer alla dirigenza giallorosso ed intende strapparlo alla concorrenza imbastendo l’operazione in prestito con diritto di riscatto.

Da non trascurare, però, neanche la pista che porta a Kamada. Come riferito sempre da calciomercato.it, infatti, un altro nome nella lista dei desideri della Roma è quello che porta al nipponico. L’area mercato dei capitolini stanno lavorando con l’entourage del calciatore per fare il punto della situazione e capire i margini di manovra. Giorni di riflessione dunque: ma non per questo meno importanti. Seguiranno aggiornamenti.